La imagen científica que comprueba el vínculo afectivo entre madre e hijo

Sinirbilimi profesörü Saxe'ye göre insanların zihinlerini okumak için tarot kartlarına veya ESP'ye ihtiyacımız yok. Faydalı olarak işleyen bir sağ temporo-parietal kavşak kısmımızın iyi işler çıkarabileceğini söylüyor. Saxe, konuşmasında, bu beyin bölgesinin insanların diğer insanların duygularını, düşüncelerini ve motivasyonlarını caydırıcı bir şekilde iyi almasını nasıl sağladığını açıklıyor. According to neuroscientist professor Saxe, we do not need tarot cards or ESP to read people's minds. A useful right temporo-parietal junction is said to work well for us. In his speech, Saxe explains how this brain region has allowed people to deter other people's feelings, thoughts and motivations.