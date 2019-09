Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Dos de Oros

Tus cualidades y habilidades son amplias y versátiles, pero podrían mantenerse, en cierta medida, ocultas si no te convences a ti misma que las tienes y que son muchas. Tantas como el límite definido por tu voluntad y, tal vez, por tu necesidad. Amplia tus horizontes y verás que ir más allá es posible y hasta necesario

Tauro

As de Copas

El amor en todas sus infinitas expresiones es inherente al ser humano y especialmente en ti, en que se manifiesta de muchas formas pero, especialmente, en lo sensual, que es la expresión llana y sin límites del goce de los sentidos. En estos días esto estará especialmente presente, para tu deleite y disfrute.

Géminis

Paje de Espadas

Quedarse pegada a dogmas de pensamiento rígidos y anticuados solo es válido en ámbitos muy acotados. Se inicia un período evolutivo que hará que cambies, paulatinamente, tus conceptos y formas de pensar, para entender muchas cosas que te complican. No se trata de adoptar lo nuevo, si no descifrarlo.

Cáncer

La Sacerdotisa

Tu especial sensibilidad estará manifestándose en su máxima expresión durante estos días. Dependerá de ti como utilizarla para fines concretos que te ayuden a percibir lo que otros no ven y esto te sea tan útil como un medio concreto y tangible para lo que dispongas.

Leo

Rey de Oros

Esta puede ser una semana de realizaciones concretas. Va a depender de tu disposición y voluntad lograr aquello que, en otras ocasiones, te ha costado más allá de la cuenta. Por lo que, si así lo quieres, define tus objetivos y confía en ti y en tus medios.

Virgo

As de Bastos

Este es un buen momento para dar inicio a algún proyecto laboral o profesional, que no sea repetir lo ya hecho, si no que se caracterice por lo innovador y en que en ello estén cifradas tus perspectivas de crecimiento y expansión, con tu sello personal tan determinante en todo lo que haces.

Libra

El Carro

Aprovecha de la mejor manera estos días para avanzar en aquellas cosas o materias que hayan presentado lentitud en el último tiempo. Ahora se dará todo con cierta facilidad y fluidez. Esto incluye temas muy personales o cuestiones tan propias de tu intimidad que podrás adelantar, en secreto, para tu disfrute.

Escorpio

Nueve de Oros

Te embargará un sentimiento de disfrute por lo logrado, gracias a tu esfuerzo y dedicación. Esto redundará positivamente en tu ánimo y te servirá de estímulo para que el efecto puedas prolongarlo y multiplicar los resultados. Es el llamado círculo virtuoso.

Sagitario

Cinco de Oros

Independientemente de la actitud optimista con que enfrentas cada cosa de tu vida, no puedes desentenderte de aquello que no te sea grato. Las experiencias que vivimos tienen, querámoslo o no, de dulce y de agraz y, ante lo que nos provoque rechazo, la solución no es mirar para el lado.

Capricornio

Cuatro de Bastos

Tu situación laboral o profesional tiende a mejorar. Sobre todo en lo que se refiere a consolidación y estabilidad, esto no es un regalo, por el contrario, derechamente te lo has ganado, por lo que será un importante estímulo para perseverar en tu conducta y desempeño.

Acuario

Nueve de Bastos

Siempre será recomendable tomar ciertos resguardos y no estar tan expuestos en los lugares donde realicemos nuestras actividad profesional. Me refiero a las envidias, competencias desleales, o mal entendidos, que, a veces, abundan. Además, es aconsejable no excederse en los cuidados porque consumen demasiada energía física y psíquica.

Piscis

Tres de Copas

Podrías convertir esta semana en la semana de la amistad. Imprescindible para ti, que siempre sabes formar una red de amistades que te son tan necesarias y son parte de un afán permanente que te hace conocida y popular en cualquier lugar en que te desenvuelvas.

