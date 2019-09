Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Semana para reactivar todo lo que tienes planeado. Recuerda que tu signo siempre necesita estar en constante progreso para sentirse bien y llenarse de energías positivas, así que no lo dudes, es el momento de hacer esos cambios positivos en tu vida laboral. Te busca un amor del pasado que es del signo de Capricornio o Virgo; la decisión es tuya y si te sientes bien con esa pareja date la oportunidad, si no a seguir adelante. Recibes un dinero extra por un pago atrasado. Arreglas asuntos legales a tu favor. Ya no busques tanto el amor, recuerda que siempre llegará a tu vida sin tanto esfuerzo. El Sol te dice que hay malas amistades que conspiran en contra tuya por envidia y celos, así que trata de ser más discreto y no confiar tanto. Tendrás un golpe de suerte el 17 de septiembre con los números 00, 21 y 34.

Tauro

Retomas tu ritmo de trabajo. Considera que tienes la capacidad de hacer lo que deseas en tu vida, pero debes creértelo y hacer esos cambios positivos en el ámbito laboral. Recibes una sorpresa económica en estos días. Ya no busques a ese amor que se fue de tu lado, trata de seguir adelante porque los Tauro siempre encuentran a la persona ideal en su vida. Organízate más en tu vida para hacer todo lo que deseas. Realizas una maestría relacionada con tu carrera universitaria. Te va estar rigiendo el planeta Mercurio y eso significa que tendrás una fuerza especial en el amor y comunicación que todo lo que deseas en cuestión de una relación estable. El consejo es que debes empezar a hacer un negocio propio para que tengas más ingresos. Tendrás un golpe de suerte el 19 de septiembre con los números 09, 23 y 16.

Géminis

Deberás reinventarte en todos los sentidos. Ser el gemelo del Zodiaco hace que no tengas ningún limite en tu vida profesional y en estos días se te dará la oportunidad de un nuevo trabajo y mejor pagado, así que debes aprovechar esa corriente de energías positivas. Te buscan para solucionar un demanda legal, recuerda que debes asesorarte muy bien para que tengas éxito. A los casados les vendrá un embarazo en puerta. Los solteros tendrán amores nuevos y muy apasionados. Venus te regirá y significa que debes ser más cauteloso en los problemas con tus superiores o tratar de no discutir. Guardar silencio es mejor, así como esperar a que las cosas se tranquilicen. El planeta te ayudará a tener una relación sentimental más sincera en tu vida. Viene un golpe de suerte el viernes con los números 06, 33 y 28.

Cáncer

Tendrás algunos problemas en cuestión de tu trabajo, recuerda que tu signo es muy perfeccionista y eso le ocasiona muchas envidias con los demás, así que trata de relajarte y seguir con tu labor que tu signo siempre llega al éxito. Ya no busques la aceptación de todos los que te rodean, considera que eres original y debes seguir así aunque a los demás les duela tu forma de ser. Sigue con la dieta porque tu punto débil es el estómago. La Luna te rodeará con su energía magnética y eso significa que tu signo atravesará por días de mucha fuerza espiritual y lograrás todo lo que deseas en estos momentos. A los solteros les llegará un amor nuevo y muy compatible con su signo. El planeta también te indica que ya debes formalizar con tu pareja. Si estás soltero te llegará un amor nuevo y sincero. Tu golpe de suerte será el 18 de septiembre con los números 09, 77 y 24.

Leo

Deberás estar con toda la buena actitud para salir delante de todos los problemas que puedas. Te busca un amor del pasado para volver, trata de analizar bien si es conveniente o no. Cuidado con las pérdidas o robos, sé más precavido. Marte te indica que debes de cuidar lo que dices y no pelear, porque las energías de la guerra estarán muy presentes, así que sé prudente. El planeta también te dirá que debes de ser más aguerrido en tus negocios y trabajo; que la fuerza de la razón estará presente en estos días. Busca un trabajo mejor pagado o pon un negocio. Evita salir de viaje en estos días porque tendrás algunas dificultades. En cuestión de amor será una semana muy apasionada y de estar conociendo personas muy compatibles con tu signo. Tu golpe de suerte será el 18 de septiembre con los números 03, 25 y 11.

Virgo

Semana muy buenas energías a tu alrededor. Por fin te llega lo que estabas esperando: un buen trabajo o la propuesta de un negocio más prospero. Estás en tu etapa de cumpleaños y eso hace que las fuerzas cósmicas estén presentes en tu vida. Te busca un amigo para invitarte de vacaciones. Un antiguo jefe o director te llama para ofrecerte trabajo otra vez. Cuidado con problemas de nervios o estrés, recuerda que será tu punto débil. Júpiter te regirá y significa que serán días de reinventarse en todo lo personal. El planeta también te dice que es el momento de poner ese negocio que tanto deseas porque podrás lograrlo. En el amor debes de ser más agresivo, es decir que si no ves que tu pareja quiera algo serio será mejor cambiar y empezar de nuevo en otra parte. Te viene un golpe de suerte el 17 de septiembre con los números 90, 36 y 21.

Libra

Estarás rodeado de muchas energías encontradas, es decir que no sabrás qué hacer con los problemas, por eso debes analizar siempre más de dos veces lo harás para después no tener sentimientos de culpa por no hacer lo correcto. Días de mucho trabajo y de ponerse al corriente con la papelería de impuestos y pagos. Te busca un amor nuevo que acabas de conocer por medio de las redes sociales, recuerda que debes de ser más precavido por lo que te pueda ofrecer ese amor. Tendrás más propuestas de trabajo y negocios nuevos. Saturno y te indica que debes de ser controlado con tus impulsos y que ya no debes pelear sin razón que eso altera mucho tu energía positiva. El planeta indica que vienen días para quererse más a uno mismo y no dejar a un lado a la familia que será el pilar de tu vida. Te llegará la propuesta de un mejor trabajo por recomendación de un ex jefe. Cuidado con los gastos exagerados. Tendrás un golpe de suerte el día 18 de septiembre con los números 04, 33 y 29.

Escorpión

Semana para actualizar toda tu papelería de trabajo. Decides empezar ahorrar para salir de vacaciones en el mes de diciembre. Cuídate de problemas de oído y garganta, recuerda que son tu punto débil. En el amor a veces te sientes utilizado y piensas que tu pareja sólo está por interés, analiza bien tu situación sentimental y verás que llegará la solución a tu vida. Recuerda que la noche se hizo para dormir así que trata de descansar y dejar a un lado el celular. Urano dice que debes de ser más prudente con todo lo que platiques porque lo que pidas puede ser usado en tu contra. La influencia del planeta te dará la iniciativa de un negocio propio y la llegada de fortuna a tu vida. Tendrás dificultades con tu pareja por eso debes de ser más prudente con lo que comentas. Tendrás un golpe de suerte el 19 de septiembre con los números 01, 23 y 45.

Sagitario

Empiezas un nuevo reto en tu vida profesional, recuerda que este cambio viene en tu mejor época y las energías positivas estarán de tu lado. Cuídate de problemas de piel y trata de ir al médico. En estos días no te sometas a ninguna cirugía, mejor espérate hasta la próxima semana que las energías de la salud estén de tu lado. Cuidado en el trabajo, trata de resolver todo lo que tienes pendiente y hacerlo bien para que no tengas problemas con tus superiores. Neptuno indica que es el tiempo de formar un patrimonio para tu futuro y para ello veas la oportunidad de un cambio de trabajo mejor pagado o cambiarte de cuidad o país, pues eso te ayudará mucho a crecer en lo profesional. El planeta en tu signo también significa que es tiempo de madurar en tu vida amorosa y no estar buscando tener dos o más parejas a la vez. Te viene un golpe de suerte con los números 99, 31 y 02.

Capricornio

Realizas varios trámites legales, trata de resolver los asuntos del pasado, recuerda que es importante estar en paz para poder avanzar en tu vida. Cuidado con los enojos en el trabajo, considera que es mejor no ponerle atención a esas personas que buscan molestarte. Ya no juegues con el amor, es mejor ser sincero y si ya no quieres a tu pareja es mejor darse un tiempo. Vienen días de melancolía por el recuerdo de quienes ya no está contigo, trata de darte ánimos y aprender de los errores. Plutón te augura la llegada de una propuesta de trabajo y de personas muy importantes para tu vida. El planeta te ayudará a resolver problemas sentimentales con personas del pasado; también te indica que debes cuidarte de los excesos en todos los sentidos. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 4 y 31 y será el día 19 de septiembre.

Acuario

Analizas los pagos que tienes pendientes, recuerda que necesitas administrarte más para que no tengas apuros de dinero y deudas atrasadas. Cuidado con el amor, no es bueno jugar con dos personas a la vez. Te llega la propuesta de subir de puesto en tu trabajo, pero a veces te saboteas y no te crees capaz de desempeñarlo. Recuerda que tu mente es fuerte y siempre lo que deseas llega a ti, así que a enfrentar nuevos retos en tu vida. Marte indica que tendrás la fuerza suficiente para salir de todos los conflictos que debes resolver; también te dice que debes poner más atención a tu vida personal y no descuidar la salud. Serán días de logros económicos en cuestión de negocios propios, recuerda que lo mejor que tienes es la habilidad para las ventas y las relaciones públicas. Tu día de suerte será el 17 de septiembre con los números 08, 14 y 55.

Piscis

Se avecinan cambios radicales en tu vida laboral por una propuesta de trabajo nuevo y mejor pagado, recuerda ya no ser tan miedoso para los cambios en tu vida y enfrentar nuevos reto. Sé que a veces piensas mucho en ese amor que se fue, pero recuerda que el tiempo lo cura todo. Te entregan un dinero que te debían y piensas en invertir en una casa. Organizas un evento para tu trabajo y empiezas a conocer más personas importantes para tu contorno laboral. Evita perder el tiempo en encuentros amorosos a través de páginas web, recuerda que ese tipo de relaciones sólo buscan diversión. El Sol dominará a tu signo en estos días, así que debes aprovechar la corriente de energía de la abundancia. Recibes un dinero por lotería con los números 09, 12 y 33. Tu día mágico será el 20 de septiembre. A los casados les viene un embarazo.

Te recomendamos en video: