Tarot del amor: para conocer al amor de tu vida primero debes pedirlo al Universo

View this post on Instagram

El tarot proyecta lo que hay en nuestra mente, pero que buen respiro es seleccionar "una carta de buen augurio" nos conecta con el lado positivo. #laestrella es un arcano mayor muy especial, representa nuestro verdadero ser, al seleccionarla me preguntó ¿Qué estoy haciendo para ser quién soy?. La estrella fluye, juega con el agua, comprende que somos instantes. Representa esa paz interior, cuando nos conectamos con el Universo, con Dios o con la fuente. La estrella es #fe nos indica nuestras transformaciones personales invitandonos a confiar en nosotros mismos. Es como persona, ese individuo dado, atractivo, atento y dispuesto a escuchar. Su número #VXII nos evoca a la creatividad, la escucha, de hecho, cuando sumamos sus dígitos obtenemos la perfección de un 10 que nos muestra una vez más que todo va a estar bien. ¿Cuál es tú arcano mayor favorito? #laestrella #laestrellatarot #tarot #consultadetarot #tarotriderwaite #tarotenbuenosaires #buenosaires #consultadetarot #inconsciente #mente #psique