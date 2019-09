Las cartas del Tarot revelan cómo será tu fin de semana

View this post on Instagram

Resultado de la carta #1. Arcano mayor el mago 🧙‍♂️. Esta figura del mago hace una conexión entre los dos mundos, en su mano derecha alza el bastón por el cual canaliza y trae el mundo humano, los conocimientos, habilidades y poder superior. Posee el símbolo del infinito arriba de su cabeza lo cual reluce como la eternidad. Esta carta es muy positiva ya que es esta muy cargada de positivismo lleno de gran energía. Para quienes seleccionaron esta carta les digo que son personas que utilizan todo su poder, conocimiento y sabiduría para llevar a cabo metas y objetivos. Son personas muy creativas en donde esta carta les indica nuevos comienzos cargados de grandes expectativas. Eres una persona con gran ingenio, concentración y acción. Recibirás ayudas y se te presentarán nuevas oportunidades. Tendrás mejoría laboral ya sea en tu carrera o profesión. Si quieres cambiar de empleo es aconsejable y si quieres pedir un ascenso laboral también es muy favorable. Si posees un negocio propio habrá mejoras de expansión o la apertura de un nuevo local. Este es un excelente momento para pedir aumento salarial en tu empleo en el cual existe un buen clima laboral . . . #tarot #tarotist #tarotmensual #tarotcards #tarotparatodosytodas #tarotista #tarotdecks #tarotdecks #tarottribe #tarotelmago #elmagotarot #amarillo #tarotscope #tarotonline #taroterapia #tarotlove #tarottrabajo #lecturadetarot