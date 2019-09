¿Realmente es necesario que las mujeres utilicen brasier?

Nuevamente la ciencia sorprende al mundo, con un nuevo estudio que confirma que el uso de brasier en las mujeres, ya no debería estar en sus outfits.

Desde hace más de 50 años, esta prenda de vestir femenina se ha considerado como una de las más importantes e imprescindibles para el género femenino.

Sin embargo, hoy te presentamos los motivos por los cuales deberías dejar de lado la idea de seguir usando sostenes.

Primer Motivo

Los pechos sin sujetadores o sostenes pueden llegar a ganar más masa muscular, si se abandona por completo la idea de seguir utilizándolo.

Así lo confirmó un estudio de la Universidad de Franche-Comté de Francia, tras una investigación del científico Jean-Denis Rouillon.

Convirtiendo al brasier en un impedimento en la acumulación de masa para aumentar el tamaño de los pechos.

Segundo Motivo

Mejora la circulación de la sangre. Cuando una mujer decide no usar más esta prenda íntima, permiten al recorrido de la sangre, tener una mejor fluidez dentro del cuerpo.

Sin brasier, 'eliminas la banda restrictiva que rodea tu pecho' y como consecuencia de esto, podrás tener 'una piel más sana y firme'.

Tercer Motivo

Bienvenidos pezones más altos. El mismo estudio del investigador francés, se descubrió que los pezones de las mujeres que han dejado los sostenes, llegaban a tener en promedio, siete milímetros más altos esta parte de los senos.

A comparación de aquellas que continúan pensando que es infaltable el uso de esta prenda femenina.

Cuarto Motivo

Puedes llegar a tener una mejor exploración de tu cuerpo. Es decir, al no tener nada en tu pecho serás capaz de

tocártelos más y a ser más consciente de cómo son.

Y si en algún momento hay alguna anomalía o cambio en ellos podrás ir a tu doctor y salir de cualquier duda.

Así, también le ayudarás a tu cuerpo a estar alerta frente a un posible caso de cáncer de mama.

Quinto Motivo

Cuando no hay sujetadores alrededor de los pechos, estarás dejando en libertad esta zona del cuerpo, que dentro de poco empezará a aumentar de tamaño. Ya que 'los pectorales deben trabajar más para soportar la gravedad'.

De esta forma, estarás ayudándote a incrementa el volumen de tus pechos.

Ya lo sabes, así que la próxima vez deberías pensar dos veces cuando quieras comprar brasieres.

