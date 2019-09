Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Fin de semana de mucha convivencia con tus seres queridos. Los solteros tendrán mucha fuerza de atracción, así que vendrán amores nuevos sumamente apasionados. Este viernes se te presentarán nuevos proyectos de negocio o la oportunidad de crecer laboralmente, no lo desaproveches. Gozarás de un golpe de suerte con los números 03, 27 y 88. A tu signo le gusta lucirse en todos los sentidos y más en la imagen, así que cómprate ropa y cambia de look. Cuídate de problemas del intestino o del estómago, trata de no excederte con el picante o el alcohol en la cena mexicana. El sábado será ideal para tomar un curso de superación personal o idiomas. Domingo de fiesta en casa con tus amigos. Deja a un lado los celos y discusiones con tu pareja, recuerda disfrutar tu vida en pareja. Te regalan una mascota.

Tauro

A tu signo lo rige la Luna llena, por eso este viernes tendrás toda la fuerza espiritual de tu lado para lograr los planes que te has propuesto. Este viernes enciende una veladora de color rojo y pídele a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas, verás que pronto se cumplirá. Te encuentras en un momento de mucha libertad, pero trata de no estar con más de una pareja a la vez y mejor piensa en establecer algo formal. Fin de semana para sacar trabajo extra y arreglar asuntos de tu coche. Un amor del pasado te invita a salir de fiesta este sábado. Te compras ropa nueva y cambias de look. Recuerda que no debes confiar tanto en las personas que acabas de conocer y menos prestar tu dinero, eso hace que te roben la suerte. Tus números mágicos para este domingo son 09, 21 y 34. Usa el color amarillo para atraer la fortuna.

Géminis

Tres días de buena suerte en tu vida, así que aprovecha para realizar todo lo que tienes pendiente. Trata de pagar deudas de tu tarjeta para no padecer problemas en el futuro. Ya no le platiques a nadie tus problemas, recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal, así que trata de ser más discreto. Eres muy carismático y eso provoca que siempre te inviten a muchas reuniones. Sal el domingo a pasear y tomar aire fresco para que tu energía positiva se multiplique. Un amigo del signo de Escorpión o Sagitario se enamorará de ti, aclara la situación y no juegues con sus sentimientos. Se te presentarán algunos retos profesionales, hazles frente con la mejor actitud. Tendrás un golpe de suerte el 15 de septiembre con los números 07, 16 y 23. Cuidado con los problemas de riñón e hígado, consulta al médico.

Cáncer

Viernes para estar muy positivo y con toda la buena actitud para salir adelante. Trata de tomar un curso los fines de semana y especializarte en tu ámbito profesional. Te invitan a salir de viaje o tomar unos días de descanso. Si inicias una relación amorosa trata de ir con cautela, recuerda que la confianza se gana con el tiempo. Escucha los consejos de tus padres, porque ellos siempre querrán lo mejor para ti. Fin de semana ideal para arreglar tu casa y comprar muebles. Tendrás problemas de gastritis, recuerda que es tu punto débil, así que evita tomar demasiado alcohol o comer mucho picante en las fiestas. No prestes dinero, aprende a decir que no. Te viene un golpe de suerte este domingo con los números 04, 17 y 32. Evita decir mentiras, recuerda que tarde o temprano sale a relucir la verdad.

Leo

Atraviesas por una época de abundancia y bienestar en tu vida, así que este viernes trata de cerrar todos los proyectos que tienes en marcha. Recibes un dinero que no esperabas por parte de tu trabajo. Será un fin de semana para salir con amores nuevos. Cuidado con traiciones con amigos o compañeros de trabajo, trata de no platicar tus asuntos personales. Recibirás un regalo que no esperabas y que te hará muy feliz. Deja atrás esa relación del pasado que te sigue atormentando, recuerda que en estas situaciones es mejor cerrar círculos y continuar con tu vida. Tendrás un dinero extra gracias a un golpe de suerte en la lotería este domingo con los números 03, 44 y 51. Que ya no te afecte lo que dicen sobre ti a tus espaldas, tú sigue igual de original que siempre y mantente fiel a ti mismo. Te invitarán a muchas fiestas patrias.

Virgo

El 13 es un número que domina a tu signo en muchos sentidos, por eso este viernes tendrás mucha energía positiva a tu alrededor para salir adelante de cualquier situación difícil por la que atravieses. Te recomiendo prender una veladora roja y solicitar lo que tanto necesitas. Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan, trata de cerrar ese capítulo en tu vida. No tomes a la ligera tus problemas de insomnio, consulta con tu médico para que puedas dormir mejor. Ten cuidado con el alcohol y la comida muy picantes porque te alteran mucho tu digestión. Un amigo te propone un nuevo negocio que te ayudará a tener una economía más abundante. Tus números de la suerte son 08, 23 y 29, juégalos el domingo en la lotería. Usa más el color blanco en tu ropa para atraer la buena vibra y la abundancia.

Libra

Fin de semana de mucho trabajo extra y de arreglar asuntos de venta o compra de una propiedad familiar. Serán días de sentirte muy seguro contigo mismo y tomar decisiones trascendentales en tu vida. Este viernes te recomiendo prender una veladora blanca y que le pidas a tu ángel de la guarda lo que necesitas, verás que pronto se cumplirá porque la energía espiritual está de tu lado. Arreglas asuntos de pagos atrasados y te pones al corriente. Trata de ahorrar para evitar problemas de deudas en el futuro. Este domingo tendrás una discusión con un familiar cercano, no dejes que te afecte demasiado y trata de controlarte para que la relación no se vea perjudicada. Te compras ropa y tenis para comenzar a hacer ejercicio. Tus números de la suerte para los juegos de azar este domingo son 05, 19 y 32.

Escorpión

Gozarás de un viernes lleno de buenas noticias y cierre de proyectos de trabajo. Cuídate de problemas de garganta o pulmones, trata de ir con tu médico y no exponerte mucho al humo de los fuegos artificiales en estas fiestas patrias. Un familiar te invita a ser padrino en su boda. Ya no seas ten celoso con tu pareja, recuerda que lo mejor de una relación es la confianza, así que trata de disfrutarla más y dejar a un lado los problemas sin sentido. Haces unos cambios en tu casa o compras muebles nuevos para invitar a toda tu familia, recuerda que siempre has sido uno de sus pilares más sólidos y siempre logras mantenerla unida. Resuelves un pendiente de deuda. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 28 y 71. A los Escorpión que están solteros les llegará un aventura amorosa, aunque nada formal.

Sagitario

Tendrás muy buena suerte en cuestiones de juegos de azar y premios en la lotería, procura jugar los números 04, 29 y 77, y usar mucho el color blanco y rojo intenso para atraer la abundancia. Este viernes acudirás a importantes juntas en tu trabajo para hacer los nuevos proyectos de la empresa. Haz los pagos de tu tarjeta de crédito y empieza a ahorrar para el fin de año. Ya no pelees con tu pareja, trata de dejar a un lado el pasado y disfrutar tu relación amorosa. A los Sagitario que están casados les llega una sorpresa de embarazo. Para los solteros serán días de conocer a personas muy compatibles y apasionadas. Decides cambiarte de look para estas fiestas patrias. Cuidado con las personas que metes a tu casa, trata de no ser tan confiado. Te regalan una mascota. Te compras una bicicleta para hacer ejercicio.

Capricornio

Viernes de capacitación laboral y de tener un examen importante para un aumento de puesto en el trabajo, así que intenta aplicarte al máximo en tus estudios. Un amor se va de tu lado, evita ser tan complicado en las relaciones amorosas. Sales de viaje con tu familia. Te invitan a salir de fiesta en estos días patrios, sólo contrólate con los vicios. Tendrás un golpe de suerte este 15 de septiembre con los números 03, 21 y 40. Vístete de colores claros para que la armonía en tu vida esté de lo mejor. Celebras el cumpleaños de un familiar. Cuídate de dolores de espalda baja y riñón, no olvides tomar mucha agua natural. Tu mejor compatibilidad en el amor será con los signos de Aries, Géminis y Escorpión. Ponle atención a tus sueños, te llegará un mensaje muy importante de alguien que ya no está contigo.

Acuario

Te sentirás muy renovado este viernes y con muy buena actitud para tener éxito en todo lo que te propongas. Recuerda que te encuentras en tu época de crecer económicamente, por eso te recomiendo que este viernes prendas una veladora de color rojo y pidas a tu ángel guardián la protección que tanto necesitas. Te compras ropa y decides cambiarte de look para estas fiestas patrias. Le ayudas a un familiar con un compromiso de pago de su casa. Eres muy bueno para organizar eventos sociales y fiestas, por eso este domingo te pedirán ayuda para los festejos. Trata de modular tu carácter y no enojarte por situaciones sencillas, en particular con tu pareja. Recibes un regalo inesperado. Trata de arreglar tu carro y revisar las llantas en caso de salir de viaje. Tus números de la suerte para este domingo son 06, 15 y 24.

Piscis

Todo el fin de semana estarás rodeado por muy buena suerte, te encuentras en una de la épocas más importantes de tu vida y es importante que aproveches al máximo toda la energía espiritual que llega a ti los días 13 de cada mes. Haces fiesta este domingo con tu familia y amigos, sólo ten cuidado con los juegos pirotécnicos. Tendrás mucha suerte en los juegos de azar y lotería con tus números mágicos que son 06, 08 y 39. Usa los colores rojo y blanco en tu ropa para atraer la abundancia. Trata de escuchar y entender a tu pareja sentimental, recuerda que si están juntos es para apoyarse uno al otro en todo momento, pero especialmente cuando uno de los dos atraviesa por una etapa difícil. Te recomiendo que dejes un poco el celular, su uso te tiene estresado y no te deja descansar bien.

Te recomendamos en video: