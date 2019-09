Confirmamos que Chris Hemsworth es el hombre perfecto, y el mejor hermano

View this post on Instagram

Сплетни с blindgossip Они расстались, но она не сдаётся! После того, как на протяжении долгих лет они сходились и расходились, эта молодая пара окончательно рассталась. «Он просто знает, что на этот раз всё окончательно. Больше они не сойдутся. Она ему больше не нужна и ему даже больше не нравится находиться рядом с ней, потому что он знает, что она пытается им манипулировать». Это интересный выбор слов. Зачем она ему вообще была нужна? Укрепить свою карьеру? Ну, быть частью звёздной пары с ней ему однозначно помогло. Хотя, вероятно, он это уже пережил, это не означает, что она сдалась! «Он не заблокировал её, поэтому она продолжает появляться. Она всё спрашивает его могут ли они встретиться, выпить кофе, например. Даже её брат/сестра звонили ему. Она знает её выходки. Он знает, что она за примирение, или фотосессию, или за оба варианта». Да, наша девочка однозначно любит фотосессии и публичность. Она унаследовала это от своей семьи. Все они там такие. Честно говоря, удивительно, что они ещё не открыли своё реалити шоу! Тем временем, выглядит, будто наш парень пытается избежать встреч, чтоб снова случайно не связаться с ней. Майли Сайрус/Лиам Хэмсворт Перевод: @kassandra0305