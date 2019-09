Viajó de pie durante seis horas para que su esposa durmiera cómoda

Hay pruebas de amor que no todos aprueban. Un hombre estuvo seis horas de pie durante un vuelo, para cederle su asiento a su esposa. La mujer utilizó ambos puestos para dormir más cómoda, bajo la mirada atenta de su marido.

Una pasajera del vuelo se conmovió por el gesto de amor del hombre, les tomó una foto y la publicó en su cuenta Twitter. “Este hombre estuvo de pie las 6 horas para que su esposa pudiera dormir. Ahora eso es amor”, escribió.

This guy stood up the whole 6 hours so his wife could sleep. Now THAT is love. pic.twitter.com/Vk9clS9cCj

Tras la publicación de la fotografía, la opinión de los usuarios de esta red social se mostró dividida. Aunque muchos alababan el sacrificio del hombre, otros consideraban abusivo de parte de la mujer tomar los dos puestos durante tantas horas.

“Si eso es amor, prefiero estar solo”, comentó un sujeto. Para otro, “eso no es amor, su esposa es egoísta y él es débil”. Incluso algunos recordaron el famoso final del Titanic: “Suena como esa situación de Rose y Jack. Tan tonto”.

De hecho, el debate llegó a terrenos más delicados cuando alguien escribió: “¡¿Ella no podía simplemente recostarse sobre él?! No juzgaré su matrimonio”. Aunque reconoció que su sueño era tener una pareja que hiciera lo mismo por ella.

She couldn't just lie across HIM?! I won't judge their marriage. My hubs is the kind of man who would do this for me, but I am not the kind of wife to ask this of him! pic.twitter.com/fswsyKi52e

