Mucho romanticismo, pero poco compromiso: así es tu relación si te sale esta carta en el Tarot del amor

View this post on Instagram

Resultado carta número 2: Algo en tu vida no es lo que parece. Tal vez hay algo que no has comprendido bien o hay una verdad que te rehúsas a aceptar. También puede significar que hay algo importante que se te está siendo ocultado por otra persona. Esto puede causar preocupación y depresión en tu vida y la Luna es un fuerte indicador de que debes de apoyarte en tu intuición y confiar 100% en ella! Se acerca un reto que toma la forma de un nuevo proyecto creativo o un conflicto en una relación. Tu experiencia te guiará a hacer las acciones correctas. Cariños! @brujitadelsol #tarotonline #tarotenlagalaxiatomecina #lalunatarot