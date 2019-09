Antonia Giesen furiosa tras recibir denuncias en redes sociales: "¡A quien no le guste, que se vaya!"

Un breve pero molesto descargo, fue el que realizó la actriz Antonia Giesen, luego de recibir constantes denuncias en sus publicaciones de Instagram. La actriz, que alcanzó notoriedad por su participación en Pacto de Sangre, reveló que una de sus fotografías fue bajada de la red social tras recibir reclamos por parte de los usuarios.

Ante este escenario, decidió utilizar la misma plataforma para enviarle un mensaje a sus haters. "Me censuraron la anterior, y además no me deja subir la fotografía original que sacó el fotógrafo, lo cual me parece fatal. Dejen de reportar. ¡A quien no le guste, que se vaya de este espacio!", dijo, invitando a que la dejen de seguir.

"Si uno no está subiendo pornografía infantil, ¡supongo no habría ningún problema! Pero por favor, es un pedido humilde, pero tajante", agregó de manera terminante. Además, aclaró que si bien se trata de desnudos, es ella quien protagoniza las imágenes. Una actriz que trabaja con su cuerpo como forma de expresión.

Tras emitir su descargo, fueron varios los usuarios que se cuadraron con su postura. En este contexto, plantearon que podía tratarse de un mero algoritmo de la red social, más que de denuncias. "Bb es el mismo sistema de censura de insta el que lo hace. No se caliente la cabeza. Si quieres jugar en su cancha debes respetar sus reglas. Sad but true", dijo una persona.

El hecho también provocó que varios se manifestaran pidiendo que la red social deje de poner restricciones. "Instagram libera nuestro cuerpooo!!!", expresó una usuaria.

