La razón por la que has estado distanciada de los que amas, según tu signo del zodiaco

Aries

Pasan todo el tiempo lidiando con mil pendientes, luchando con tus demonios y tu mal genio.

Tauro

Estás en proceso de curación, tratando de dar sentido a su trauma.

Géminis

Estás aterrorizada de que lastimes a quien amas y viceversa.

Cáncer

Necesitas algo de tiempo para concentrarte en ti misma, para ponerte en primer lugar y lograr un cambio.

Leo

Estás tratando de averiguar qué hacer con tu vida, a dónde dirigirte a continuación, a dónde apuntar.

Virgo

No has estado de humor para tratar con personas. No es nada en su contra pero a veces pasa.

Libra

No quieres agobiarñps con tus problemas. Quieres manejar todo por tu cuenta.

Escorpio

No has estado de humor para actuar feliz y socializar. Has necesitado un tiempo a solas, tiempo para pensar, tiempo para reflexionar.

Sagitario

Estás luchando con problemas de los que nunca te has hablado y solo estás tratando de sobrevivir al mañana.

Capricornio

Luchas contra tu tristeza y cinismo. Estás tratando de no dejar que el mundo te derribe.

Acuario

Estás ocupada persiguiendo proyectos y pasiones. No tienes mucho tiempo libre.

Piscis

Estás trabajando en ti misma. Estás tratando de convertirte en una mejor persona.

