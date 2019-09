Te vas volviendo más inteligente entre más tiempo pases soltera

Los hombres se intimidan fácil

Un estudio ha afirmado que entre más tiempo pases soltera, más inteligente te vas volviendo. Te conviertes en una mujer mucho más exigente e intolerante a aguantar a cualquiera.

Dejas de temerle a la soledad y solamente te interesa la gente que a tu lado te pueda aportar. Se percibe en ti la seguridad, y eso te hace una mujer que logra intimidar a muchas personas.

El estudio fue en Nueva York

Fue la Universidad de Nueva York que comprobó que los hombres se sienten atraídos a mujeres inteligentes, pero no más inteligentes que ellos. Admitieron que las mujeres que sabían más que ellos les causaban mucho temor.

Entre mayores barreras, como hablar con ellas por redes sociales u otro medio, era mucho más fácil y resultaban más atractivas. Sin embargo, tratarlas en persona se volvía intimidante.

Fueron 650 jóvenes adultos quienes participaron en el proyecto, y la mayoría corroboraba esta información. Ellos prefieren a mujeres que pongan como prioridad la situación sentimental.

No han sido las únicas investigaciones

Ya han sido otras investigaciones, de otras universidades, quienes demuestran que esta premisa se cumple. Por ejemplo, la Escuela de Economía Warsaw, y una Universidad de Buffalo.

Vivimos en una época en donde los hombres continúan cargando el estigma de tener que ser el más fuerte de la 'especie', los dominantes, los que superan a cualquiera.

Este tipo de estereotipos no están afectando solamente a las mujeres, también a ellos que perciben la inseguridad como el peor defecto. Asimismo, las mujeres continúan en una precaria situación, en donde no se le permite ser 'demasiado' fuerte, inteligente o exitosa.

Esto no demuestra que debas 'fingir' para atraer el amor, o que vayas a morir sola. Simplemente, que debemos cambiar las pautas y codificar nuevos paradigmas en donde exista una verdadera igualdad de condiciones.

