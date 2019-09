Mujer perdió 30 kilos en cuatro meses por el día de su boda:

View this post on Instagram

#transformationtuesday Size 20 -> size 12 16 stone + -> 11 stone 5lb Fake smile -> genuine smile 12 tablets a day -> medication free I’m still on my way to being at my healthiest again but I am a long way from where I was! On my journey to my next transformation soon but first where’s the sun ☀️ 🏖 🏝 🍹 #weightlosstransformation #progresspic #weightloss #weightlossmotivation #fatloss #gymlife #caloriedeficit #caloriecounting #losingweight #losingfat #girlswholift #healthierme #healthylifestyle #healthyliving #selflove #selfacceptance #doingthisforme #vegetarian