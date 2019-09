Vegana demanda a sus vecinos ante la Corte Suprema por el olor de sus asados

Cilla Carden se hartó de reclamarle a sus vecinos y decidió introducir una demanda ante la Corte Suprema de Australia. La mujer, que practica el veganismo, se queja de los olores a carne y pescado que despide el asado que hacen en su patio.

“Lo pusieron allí para que huela a pescado, todo lo que puedo oler es pescado”, contó al noticiero 9News. Alega que “no puedo disfrutar de mi patio trasero, no puedo salir”.

Carden sumó a su demanda el olor a cigarrillo que impregna su patio, así como el ruido que hacen los niños mientras juegan básquetbol; las sillas que raspan el concreto y las aves que tienen mascotas. También se queja de la luz reflectante instalada por los demandados.

“Ha sido devastador, un tormento, no puedo descansar, no me dejan dormir", señaló.