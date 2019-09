Horóscopo de Mhoni Vidente para la primera semana de septiembre

Aries

Semana para analizar un cambio radical en tu vida, especialmente en tu personalidad para dejar de ser tan controlador en cuestiones amorosas. Esta semana se concretará un nuevo proyecto de trabajo. Ya no compres productos que no necesitas, recuerda que es mejor ahorrar para el futuro. Tendrás mensajes divinos que deberás compartir con las personas que te rodean, recuerda que tu signo siempre ha sido de los más generosos. Te viene un golpe de suerte con los números 14 y 23. Los que están solteros tendrán una sorpresa amorosa que les dará alegría. Recibes un premio y reconocimiento económico en tu trabajo, sólo trata de no presumir para no generar envidias. El martes te recomiendo encender una veladora de color rojo y ponerte mucho perfume para cortar el mal de ojo y las energías negativas.

Tauro

En estos días estarás preocupado por los pagos y pendientes económicos, sientes que no te rinde el dinero por más que trabajas y lo administras. Te recomiendo encender una veladora de color azul y ponerte un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho para frenar las envidias y poder superar las adversidades en tu vida económica. Tu ángel de la guarda dice que es momento de que te abras al amor. Tendrás mucha compatibilidad y atracción con los signos Escorpión, Capricornio o Piscis. Realizas un viaje o decides cambiarte de ciudad para buscar un nuevo rumbo de vida. Acude al médico para hacerte un chequeo completo. Te regalan una mascota. Sabrás de un embarazo en la familia que te dará mucho gusto. Decides regresar a estudiar. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 17 y 88.

Géminis

Sentirás nostalgia por personas que ya no están en tu vida, recuerda que tu signo batalla para desprenderse del pasado, pero son momentos para empezar a cerrar círculos y avanzar hacia una nueva vida. Trata de seguir preparándote con cursos o especialización para avanzar en tu vida laboral. Sabrás que una ex pareja se casa, pero no dejes que eso te afecte. Sigue con la dieta y el ejercicio, siempre te mantiene de buen humor. Te buscan amigos para invitarte de viaje. Te recomiendo prender una veladora blanca y ponerte mucho perfume para que las buenas energías lleguen con intensidad. Los Géminis que están casados tendrán algunas dificultades con su pareja, así que deben hablar muy bien de todos los problemas para resolverlos. Tu ángel de la guarda augura un golpe de suerte con los números 06 y 55.

Cáncer

Tendrás muy buena suerte y cambios positivos en tu vida, te encuentras en una época de transformación de todas las energías y eso te ayudará a crecer profesionalmente. Quítate de encima malas amistades y amores que sólo te quieren por interés económico, recuerda que debes poner orden a tu vida personal. Te recomiendo prender una veladora roja y ponerte algo de plata para que reine la buena suerte contigo por más tiempo. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta. Recibes dinero por parte de un bono o compensación laboral. Deja a un lado el drama en tu relación amorosa. El mensaje de tu ángel de la guarda es que inviertas más tiempo en tus seres queridos y que no dejes de ayudarlos cuando te lo piden. Trabajas en un negocio propio. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 33.

Leo

Vendrá a ti una atractiva propuesta laboral que te ayudará a crecer en lo económico. Intenta trabajar en tu personalidad celosa para que no se termine esa relación amorosa que te hace muy feliz. Gozarás de un golpe de suerte con los números 08, 32 y 56, combínalos con tu fecha de nacimiento. Te recomiendo encender una veladora amarilla y usar algún accesorio de oro para que se prolongue tu buena suerte. Tu ángel de la guarda te dice que debes tener más sensibilidad con tu familia y personas que te quieren, pues a veces los ofendes sin razón y se alejan. Para los Leo que están solteros vendrán algunos amores prohibidos o casados, recuerda que la convivencia en el trabajo siempre hace que te ilusiones con tus compañeros, pero lo peor que puede hacer tu signo es enredarse con personas que no están disponibles.

Virgo

Llegarán buenas noticias alrededor de tu vida profesional, te hacen una propuesta de ascenso y un aumento de sueldo. Está cerca tu cumpleaños y eso te genera suerte en el sentido económico. El 3 de septiembre te recomiendo prender una veladora de color verde a la que le rocíes canela en polvo y carga un limón en tu bolsa para que tu energía no tenga ningún obstáculo y sigas en ascenso. Sales de viaje por cuestiones familiares. Eres muy cariñoso y eso permite que siempre tengas en tu vida a una pareja estable, sólo trata de disfrutarlo más y no ser tan celoso. Los solteros tendrán mucha compatibilidad con Aries, Géminis y Acuario. Tu ángel de la guarda te dice que debes aprender a administrar mejor tu tiempo entre familia, amigos y pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 15 y 23.

Libra

Vienen días de transformación en tu vida y decides poner fin a esas amistades o relación amorosa que no te llevan a ningún lado. Considera que tu signo tiende a idealizar a su pareja y cuando te das cuenta cómo es en verdad, sufres. Por eso en estos días date a la tarea de ver realmente quiénes son personas de fiar o si ese amor es sincero. Este 3 de septiembre te recomiendo ponerte algo de color claro o blanco y encender una veladora para cortar cualquier brujería. Recibes una buena noticia por parte de un familiar y sabrás de un embarazo. Evita confiar tus intimidades a compañeros de trabajo. Tu ángel de la guarda te recuerda que es el momento de crear un proyecto laboral más personal. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 38 y 71, agrega tu fecha de nacimiento para personalizar tu fortuna.

Escorpión

Debes poner en orden tus ideas y empezar a ver qué quieres para tu futuro. Toma en cuenta que eres uno de los signos más ambiciosos del Zodíaco y eso te hace buscar ser siempre el mejor y el líder en todo. Puede que en tu lugar de trabajo no te sientas confortable, pero evita salirte de allí hasta que tengas otra opción firme, así que trata de calmar tus impulsos y piensa bien las cosas. Ya es tiempo de formalizar tu relación sentimental, no trates de sabotearte y déjate querer. Cuidado con los gastos imprevistos, trata siempre de ahorrar. A los casados les vendrá un nuevo integrante a la familia. Tus números de la suerte son 05 y 21. Este 3 de septiembre enciende una veladora de color blanco y date un baño con flores para que las buenas energías rodeen tu vida. Cuidado con los robos o pérdidas en la calle, ten precaución.

Sagitario

Cuidado con lo que platicas a tus compañeros de trabajo o escuela porque vienen días llenos de chismes, así que trata de mantenerte al margen de esas situaciones. Este 3 de septiembre prende una veladora blanca y guarda un limón verde en tu bolsa para cortar las energías negativas. Decides empezar un negocio que te ayudará a estar mejor económicamente. Sigue con la dieta y el ejercicio para que no vuelvas a tener esos kilos de más o afectar de forma seria tu salud. A los solteros que ya se quieren casar, este 3 de septiembre les recomiendo colocar tres rosas blancas y tres rojas en casa para atraer a ese amor verdadero. Trata de usar mucho perfume toda la semana para que las buenas energías fluyan a tu alrededor. Un amor de Aries o Libra se va de tu lado. Tus números de la suerte son 34 y 50.

Capricornio

Semana para estar muy atento a los cambios personales que vienen, recuerda que siempre llega lo que uno espera y éste es tu momento para estar de lo mejor. Te llega un asenso y un bono económico. Un amigo se enamora de ti pero es mayor que tú, así que trata de poner en orden tus sentimientos. Ya no seas tan intenso con lo que opinen los demás de ti, toma las cosas de quien viene. Este día 3 de septiembre date baños de rosas blancas y prende una veladora blanca para que las energías positivas se intensifiquen a tu alrededor. Recibes apoyo por parte de un familiar para poner un negocio. A tu signo lo domina el vestirse y verse bien, así trata de gastar tu dinero en eso y no en vicios. Tendrás un golpe de suerte con los números 34, 50 y 79. No pelees con tus padres, trata de entender que sólo desean verte feliz.

Acuario

En estos días deberás tener toda la buena actitud posible porque se te juntará el trabajo y acudirás a juntas con tus jefes para cambios de proyectos. Sabrás que alguien viene de fuera a visitarte. Cuida tu dinero para que puedas realizar inversiones. Eres muy cariñoso y esa es una virtud de tu signo, pero a veces tu pareja no te valora. Ya no seas tan exigente contigo mismo, ten en cuenta que se vale equivocarse y aprender de los errores. Cuídate de problemas pulmonares y trata de dejar a un lado el cigarro. Recibirás un dinero extra por la venta de un automóvil. Ya no pelees con tus compañeros de trabajo, recuerda que tu signo atrae las envidias. Trata de protegerte este día 3 de septiembre: porta algún accesorio de plata o ropa de color rojo para cortar el mal de ojo. Tus números de la suerte son 07, 15 y 32.

Piscis

Deja a un lado los miedos y enfrenta todos tus retos. Este 3 de septiembre pide a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas y enciende una veladora blanca, verás que se cumple. Te buscan para pagar una deuda del pasado. Cuida tus gastos. Ya no seas tan dramático y no sufras por algo que no ha pasado, aprende a vivir a tu tiempo y ser feliz. Recuerdas a una persona muy especial en tu vida que ya está con Dios. Tendrás dudas sobre tu trabajo actual y eso te dejará algo pensativo, recuerda que si ya no te sientes conforme debes buscar nuevas oportunidades. Evita meterte en cursos sobre sanación o ciencias ocultas porque después no sabrás cómo cerrar esas energías. Tus números de la suerte son 09, 21 y 44. Un amor del pasado te busca para volver, trata de analizar bien todo lo que propone y si te convence vuelve.

