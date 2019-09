La carta del Tarot del amor que te empuja a salir de una relación tóxica

View this post on Instagram

✨La Justicia✨ . •Ella tiene las escalas de #igualdad 👥 y juicio imparcial . iÉsta #carta 🃏 significa #justicia ⚖️ #equidad #rectitud #equilibrio #plenitud 🤲🏼 . •Expresa, en el plano #espiritual la Justicia absoluta •En el plano #intelectual la Atracción y la Repulsión •En el plano físico, #lajusticia ⚖️ relativa, falible y limitada, que proviene de los hombres . •Este #arcano es figurado por una mujer sentada en su trono, con la frente ceñida por una corona 👑 tiene en la mano 🤚🏼 derecha una espada 🗡 con la punta levantada, y en la izquierda, una balanza ⚖️ . •Es el antiguo símbolo de La Justicia, que pesa los actos y que opone al mal, como contrapeso, la Espada de la expiación . •La justicia emanada de #dios es reacción equilibrante que reconstituye el orden, esto es, el equilibrio entre el derecho y el deber 🤲🏼 . •La espada es aquí un signo de protección para los buenos y de amenaza para los malos . ⚠️Los ojos de La Justicia están bien abiertos, para mostrar que ella penetra mucho más allá de las razones parciales de aquellos que se hallan sobre su jurisdicción⚠️ . ⚡️Aspectos Positivos⚡️ •Insistir en la equidad que actúa sobre principios éticos✔️ •Busca de la igualdad de ser imparcial tratando de hacer lo que es correcto✔️ •Reconociendo la verdad✔️ •Haciendo lo que se tiene que hacer✔️ •Sopesar todos los lados de un problema✔️ •Equilibrar todos los factores que determinan la acción correcta✔️ •Aceptando los resultados que creaste✔️ •Reconociendo la acción del #karma ✔️ . ⚡️Aspectos negativos⚡️ #indecision ✔️ #injusticia ✔️ •Demasiado poder ✔️ •Malas intenciones✔️ •Enfermedad✔️ •Sólo considera sus propios métodos✔️ •Justicia ciega✔️ •Desventaja✔️ •No se le permite ayudar✔️