Tarot del amor: conoce la poderosa carta que activa el romance y la pasión en tu relación

Hoy quise sacar una carta para el día. Baraje pensando que quería decirme el tarot para el día de hoy. Salió la fuerza. 💪 Un arcano mayor que nos invita a dominar la fuerza de nuestra voluntad. A pensar dos veces lo que decimos, a pensar dos veces lo que sentimos. A no herir con nuestras palabras y a no herir a nuestro corazón. Yo ya me estoy preparando con mi cuarzo rosa y mi rodonita para que mis sentimientos en el día de hoy no se confundan y mis palabras sean las correctas. Dominemos la fuerza #fuerza #arcanos #arcanosmayores #tarot #lafuerzatarot