Daisy Mae Demetre será la primera modelo sin piernas en participar la Semana de la Moda de Nueva York

View this post on Instagram

Thinking about what dreams to chase 💭 I am Daisy I am Fearless 🔥💖 @daisymay_demetre 💖 #doubleamputee #disabled #disabledmodel #modelling #model #modellife #fashion #photography #follow #beauty #like #beautiful #photoshoot #photooftheday #instagood #photo #modelos #modeling #style #portrait #modelo #fashionmodel #love #hair #cool #amazing #modelphotography