Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Ocho de Oros

Si necesitas incrementar tus ingresos tendrás que buscar alternativas nuevas que te permitan obtener esa diferencia. La clave estará en innovar, intentar cosas nuevas, idear algo distinto. Esta será la posibilidad más factible y que, además, te podrá proporcionar la experiencia necesaria para otra ocasión.

Tauro

Seis de Bastos

Esta será una semana positiva en lo laboral. Todo debiera resultar tal y como te lo propongas. El requisito será la acción y el esfuerzo, nada se dará por sí solo. Requerirá de tu participación y compromiso. Pero, habrá una correlación directa entre lo obrado y lo logrado. En consecuencia, dependerá de ti.

Géminis

El Diablo

Lo complejo de esta semana puede ser inevitable, pero nada que no puedas enfrentar con juicio, criterio y sabiduría. La clave será ocuparse y no preocuparse. Esto te podrá permitir afrontar la adversidad sin salir magullada y con la experiencia aprendida para no repetirla.

Cáncer

La Fuerza

Durante estos días tendrás la solidez de dos pilares fundamentales para avanzar y conseguir lo que necesites. Uno de ellos será la continuidad de propósitos, es decir, tener muy claro lo que quieras. Y el otro, la fuerza para mantener presente el objetivo y perseverar en conseguirlo.

Leo

Tres de Copas

Buena semana para cultivar la amistad, en sus más diversas versiones y características. Las oportunidades se presentarán espontáneamente, sin embargo, nada te costará propiciar encuentros, citas, o reuniones, que siempre dejan satisfacciones y reservas emocionales necesarias para enfrentar mejor el día a día.

Virgo

El Colgado

Tu mejor postura en estos días será aceptar todo lo que se presente, con una actitud de beneplácito, ya que nada podrás cambiar a voluntad o según tus propósitos. De pronto la resignación, en ciertas dosis, no nos produce un menoscabo y va de la mano con reconocer nuestras limitaciones.

Libra

Cinco de Oros

Trata de no comparar tu situación personal con la de los demás, en ningún aspecto y bajo ninguna circunstancia. Puede ser difícil lograrlo, pero, por estos días, es imprescindible que lo hagas. Fundamentalmente por tu tranquilidad y la necesidad que tienes de serenar tu espíritu.

Escorpio

As de Copas

Días apropiados para renovar los lazos afectivos con aquellas personas que forman parte de tu círculo más cercano desde el punto de vista del amor, ya sea fraternal, filial, o conyugal, según tu realidad. Tu rol debiera ser activo, en primer lugar, pero también abierto y receptivo.

Sagitario

Cinco de Espadas

No hay mejor sensación o sentimiento que aquel que viene del éxito. Máxime si éste se ha logrado limpiamente, sin artimañas o medios cuestionables. La satisfacción es ilimitada y duradera. No caigas en el facilismo de conseguir sin evaluar el cómo, no es digno de ti y no lo necesitas.

Capricornio

Seis de Oros

Recibirás con creces el fruto del esfuerzo desplegado en tu actividad laboral, desde hace ya algún tiempo, tal vez prolongado, pero, sin duda, habrá valido la pena. Reflexiona respecto del cómo lo hiciste y descubre la fórmula para ponerla en práctica cuando creas que la necesitas.

Acuario

La Muerte

La vida siempre nos brinda oportunidades para evaluar qué hemos hecho hasta el momento presente y nos muestra, claramente, qué debemos rectificar, de modo tal que lo aprendido para bien nos sea útil y lo que, por el contrario, haya sido negativo lo podamos descartar para no repetirlo.

Piscis

La Templanza

Vence los miedos que te inhiban y que, muchas veces, se convierten en un freno para conseguir lo que te hayas propuesto. En estos días nada tienes que temer, tu único afán debiera ser realizar las cosas de la mejor manera y confiar en tus medios.

