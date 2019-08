Mujer sorprendió al usar un vestido de novia negro porque quería una boda gótica

Aunque todas las mujeres sueñan con vestirse de blanco el día de su boda, ese no era el deseo de Amy Vosinthavong, quien sorprendió a todos los invitados al usar un vestido negro.

La joven de 29 años de Sydney, y el novio Andrew, de 31 años, decidieron tener una boda 'gótica y punk', para reflejar sus personalidades.

Ella le dijo a Femail: “Siempre me ha encantado la escena alternativa, específicamente la escena gótica / punk. Andrew tampoco es un tradicionalista, pero estaba feliz de que yo tomara las riendas con la decoración y el tema de la boda”, agregó la novia según lo reseñado por el medio británico Metro.

La boda con el vestido negro gótico

Amy dijo que no quería una boda tradicional porque eso era lo que otras personas querían. Y agregó: “Definitivamente no me habría sentido tan en la cima del mundo como lo hubiera estado si hubiera usado un vestido blanco tradicional”, dijo. “También estoy cubierta de tatuajes y el blanco nunca fue para mí”.

Además del vestido negro, tenían una banda sonora que incluía Sum 41, Foo Fighters y Death Cab for Cutie.

Las damas de honor pudieron elegir sus propios vestidos, pero tenían que ser grises para adaptarse al tema. Y la recepción estaba llena de negro, rojo y naranja, incluso el pastel era un tema gótico oscuro.

Amy dijo que su familia y amigos, particularmente los invitados mayores, estaban conmocionados y lucharon por entender el tema, pero su madre sabía que se adaptaba a la personalidad de su hija. Ella dijo: “Esa es mi Amy”.

