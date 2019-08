Lo que depara el horóscopo chino esta semana

Esta semana viene activa para los signos, son muchas las actividades y cambios que deberán realizar para seguir avanzando. Te dejamos en detalle lo que vivirá cada signo esta semana:

Buey

Es hora de hacer cosas diferentes para que logres ponerle fin a los conflictos y solventar todo. Acepta tus emociones, descubre tus sentimientos y lograrás abrirte a nuevas relaciones. En el trabajo las cosas fluirán de tal forma que cumplirás tus obligaciones de manera fabulosa. Aprovecha esta buena racha.

Caballo

Esta semana te sentirás con la autoestima tan alto que lograrás tomar sabias decisiones y alcanzar muchos objetivos. Por otra parte, el tema amoroso no caminará tan bien. Enfócate realmente en lo que deseas bien para terminar o darte una nueva oportunidad. Cerrarás la semana con un excelente fin de semana.

Cabra

Es importante que entiendas que cerrar paso es importante para seguir avanzando. La interacción con tu pareja se verá afectada por los últimos contratiempos económicos. Paciencia, vendrán tiempos mejores. Ten cuidado con tu carácter, puede traerte roces laborales con tus superiores.

Cerdo

Será una semana totalmente diferente, se te abrirá un nuevo horizonte ante tus ojos. Deberás comenzar a tomar conciencia de tu situación sentimental actual. Acepta tus responsabilidades debidamente. En lo que no te sientes cómodo pues háblalo con quien corresponda, si es en la casa, en el trabajo o en tu relación, pero que tus derechos valgan.

Conejo

Será una semana de buenas noticias así que disfrútalas. Por otra parte, es momento de confiar más en tu pareja, que le des libertad, pues sino se cansará de ti. Tu economía comienza a mostrar signos de franca recuperación, sigue adelante trabajando con perseverancia.

Dragón

Ciertos capítulos de tu pasado volverán a tu mente a acosarla sin descanso. Pero no permitas que so acabe con tu tranquilidad. Toma las riendas de tu relación toma la decisión que de paz a tu corazón. Asegúrate de juzgarte debidamente.

Gallo

Es una semana para tomar muchas decisiones en diferentes ámbitos de tu vida, así que trata de conservar la calma y mantenerte en paz para que todo lo hagas como realmente te convenga. No puedes dejar pasar más tiempo sin emitir alguna queja debido a la falta de pago de tus honorarios por parte de tu superior.

Mono

Sentirás que no tienes fuerza, porque la corriente no fluye a tu favor, pero recuerda que todo pasa. Que tu temperamento acelerado no se convierta en tu peor enemigo. Mantente calmado en tus discusiones en el tema laboral y financiero.

Perro

Comenzarás tu semana con ciertos cambios radicales en la forma en la que te alimentas, esperando mejorar tu calidad de vida. Busca cambiar la rutina para fortalecer tu vida en pareja. Respeta a tu entorno y las cosas fluirán.

Rata

Pagarás con creces tu forma despreocupada de tratar a las personas que te rodean, no esperes que la gente te complazca y confíe en ti. Considera la posibilidad de cambiar. Aprende a conocerte debidamente y lograrás alcanzar metas que nunca creíste posible. No temas dar todo de ti.

Serpiente

No te dejes llevar por la solución más sencilla a tus problemas. Recuerda que las cosas van mejor si haces las cosas de manera correcta. Tendrás una larga jornada por delante a nivel laboral esta semana, así que ánimo y da lo mejor de ti.

Tigre

El autocontrol será tu mejor aliado a la hora de enfrentar ciertas complicaciones durante la semana. Atravesarás una muy buena racha a nivel sentimental. Lograrás pasar grandes momentos en compañía de tu pareja. Cuida te economía, esa no irá muy bien esta semana.

