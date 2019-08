Esto es lo que debes evitar durante la temporada de Virgo para no meterte en problemas

Este 23 de agosto comienza la temporada de Virgo y para poder sortearla sin ningún problemas, estas son las cosas que debes evitar hacer:

Creer todo lo que la gente dice

Si bien sí, debes practicar ser un firme creyente en todo lo que tu yo interior tiene que decir durante la temporada de Virgo, no otorgarás este mismo lujo a todos los demás. "No creas lo que escuchas", advierte la astróloga Lisa Stardust. "Nuestras mentes nos estarán engañando, haciéndonos incapaces de descifrar los hechos de la ficción". No importa cuán bien intencionado sea, no todo lo que la gente diga será tan preciso como parece.

No dejes que el drama abrume tu sano juicio

¿Las consecuencias del caos de la temporada de Leo mezclado con la sensibilidad de Virgo? Esa es una receta completa para la paranoia y el drama potencial. "No dejes que las paranoias nos superen", aconseja Stardust. "Respira a través del drama". Todos los que te rodean podrían sentirse más críticos y quisquillosos, y bastante descarados de expresarlo, por decirlo todo, todo lo cual se puede culpar como un efecto secundario molesto de la energía de la temporada de Virgo.

Satisfacer el impulso de chismear

Como se mencionó, en un mal día, la energía de Virgo puede volverse bastante crítica, y debido a que Venus está en Virgo durante la mayor parte de la temporada, también podríamos encontrarnos más quisquillosos en las relaciones. Pero solo porque tengas la extraña habilidad de detectar los defectos de todos en este momento no significa que debas comenzar a expresarlos en voz alta. "No participes en chismes", advierte Stardust.

