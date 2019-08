Nieta le hizo una guía a su abuelita para que aprenda a usar su teléfono

Una tierna y simple historia puede cambiar la manera de ver el mundo. Ese fue el caso de Tábatha González, la protagonista, quien publicó en su cuenta en twitter cómo elaboró una colorida guía para ayudar a su abuela a aprender a usar un teléfono móvil.

Tábatha compartió la particular guía que le dibujó a su abuelita para que aprenda a usar su primer celular. El gesto conmovió a muchísimas personas en todo el mundo.

“Mi abuelita vive sola y yo vivo en otro país, así que hice una tipo guía a mi abuelita para que se enseñara a usar su primer celular ya que no tiene idea de nada, espero que le entienda”, escribió Tábatha en su cuenta @TabahtaGonzalez.

Mi abuelita vive sola y yo vivo en otro país,así que hice una tipo guía a mi abuelita para que se enseñara a usar su primer cel ya que no tiene idea de nada, espero que le entienda👵🏽💕 pic.twitter.com/eC1qIHXAKD — ❁ Tabis ❁ (@TabahtaGonzalez) August 20, 2019

La emotiva imagen ya cuenta con más de 12,7 K en retweets y 1,1 k en comentarios de todo el mundo.

“Imposible no enamorarse de gente tan tierna y tan buen corazón como tú. No te conozco, pero con ese detalle tan tierno para tu abuelita ya me quiero casar contigo”, le escribió @MiguelBennetts.

“Tú eres una excelente nieta y buena con el mundo tu ejemplo y tu guía nos servirán a muchos para entender a ser consientes y pacientes con los adultos mayores que tienen un choque tecnológico !! Que felicidad que todavía haya en el mundo personas como tú”, fueron las palabras de @monicamaza.

“@TabahtaGonzalez. Felicidades hermosa, esos gestos de amor son únicos… a muchos has conmovido y dado un ejemplo tan sencillo de expresar el amor sin límites. Saludos y sigue así”, fueron los deseos de @Eri59257106.

Tábatha aprovechó para responder un mensaje de agradecimientos a quienes le escribieron en la red social. “Jamás me imagínate que mi tweet iba ayudar a mucha gente y que les gustara, ya que no soy nada experta y lo hice con mucho cariño para mi abuelita, estoy muy feliz en serio, muchas gracias por su buena vibra”.

