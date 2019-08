Estos signos del zodiaco comenzarán la temporada de Virgo con situaciones complicadas

Géminis: Estás tratando de organizarse

Te sientes más autocrítica de lo habitual en estos días, Géminis. Culpa a los efectos de la temporada de Virgo. Además, con el sol radiante a través de tu cuarta casa doméstica de hogar, familia y sentimientos más íntimos, es probable que estés de pésimo humor.

Esta no eres tú pero a veces es válido sacar lo malo, sólo no te quedes ahí. En cambio, tómate este tiempo para ti y ubicarte.

Libra: te sientes más escéptica que de costumbre

Eres tu peor crítico, Libra. A pesar de tu deseo de justicia y armonía, también eres hipercrítica con tus decisiones y tu rutina diaria. No te presiones tanto; no hay tal cosa como perfecta. Con el sol activando su secreta 12ª casa de cierre, karma y sueños, es probable que sienta la necesidad de retirarse del mundo. Aunque, probablemente también te sientas culpable por ello.

No te pongas bajo ese tipo de estrés. Usted también tiene derecho a la paz interior, que naturalmente consiste en abrazar su soledad. ¿Estás descansando lo suficiente? ¿Has estado bebiendo suficiente agua? La temporada de Virgo se trata de ponerse en contacto con su mente, cuerpo y alma, así que no tenga miedo de hacer exactamente eso.

Acuario: estás estresada por tu vida sexual

Te diré lo mismo que le dije a Libra: no hay tal cosa como perfecta. De hecho, usted de todas las personas debería saber esto, dado tu deseo innato de progresión y revolución. Sin embargo, con el sol sacudiendo tu octava casa inhibida del sexo, el poder y la transformación esta temporada, podría comenzar a poner tus relaciones íntimas bajo una lupa.

Si no es tu vida sexual, entonces podría girar en torno a las finanzas de tu pareja, pero aún así, realmente no hay necesidad de entrar en pánico. En cambio, reflexiona sobre las formas en que puede pulir su situación actual sin tener que pasar por el agujero del conejo. Demasiadas críticas y una mentalidad negativa no te llevarán a ningún lado, así que asegúrate de pensar prácticamente. Tu mente es mucho más poderosa de lo que piensas, Acuario.

Te recomendamos en video