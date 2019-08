Las parejas de estos signos tendrán una semana complicada

Algunos parejas del signo zodiacales vivirán esta semana momentos de tormenta. Aquí será importante el amor y las ganas de mantener la relación, de lo contrario podría llegar a su final.

Conoce qué relación estará en problemas durante esta semana:

Géminis y Sagitario

El desinterés se viene adueñando de la relación, así que la pasión podría enfriarse. O alguno toma la iniciativa de salir de la rutina y atenderse con amor o esta relación no tendrá un buen final.

Cáncer y Acuario

Cáncer y Acuario se complementan, pero ciertas actitudes de cáncer están molestando a Acuario, por ejemplo, la invasión a su tiempo personal, bien en el trabajo o con sus amigos. Así que sigue dando cariño, pero sin tanto afán, deja que las cosas fluyan.

Aries y Géminis

Aunque estos signos sienten química esto no es suficiente para mantener la relación. En estos momentos ambos se sienten un poco aburridos, necesitan una aventura que los encienda. Si alguno no toma la iniciativa las cosas no mejorarán, por el contrario, empeorarán.

