Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de El Diablo, que con tu signo denota tu gran deseo de ser alguien en la vida y sobresalir ante los demás; también significa responsabilidad y conciencia; es decir, que estás en el momento de tomar las riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir todo lo que haces. El Diablo te alerta sobre el karma, esto significa que lo que haces se te regresa tarde o temprano, ya sean buenas o malas acciones, por eso te recomiendo analizar lo que vayas a hacer a favor o en contra de los demás. Tu signo siempre sale adelante ante los comentarios de otros y más en cuestión de pareja, por eso trata de calmarte y no precipitarte a tomar una decisión dramática. Te llega un dinero extra por lotería o por cuestión de juegos de azar con los números mágicos 02 y 11. En el amor seguirás en tu aventura de conquistar.

Tauro

En esta ocasión a Tauro le salió El Colgado y quiere decir que viene una explosión de sentimientos, por eso te recomiendo medir tus palabras o tratar de negociar para que no salgas perjudicado. Esta carta te dice que habrá un momento de revelación en tu vida y que no debes dejarte influenciar por personas que sólo quieren aprovechar tu talento. El Colgado también indica que es el momento de dejar a ese amor o amistades que sólo quieren estar contigo por interés. Pon atención a las coincidencias o casualidades que se dan en tu vida para que te guíen por dónde ir y lograr lo que tanto añoras. Ya no busques a tantos amores a la vez, organiza tus sentimientos para saber realmente qué deseas en tu vida amorosa. Recibes un dinero extra por la lotería con los números 03 y 29. Procura usar prendas de color rojo.

Géminis

La carta de La Torre te recuerda que no todo en la vida es lo material, pues lo más importante es lo espiritual para que puedas tener una base sólida en tu plan de vida. El tarot te alerta que en cualquier momento se puede derrumbar todo lo que construiste y sólo quedaría tu fuerza espiritual para volver a empezar otra vez y que estás en una etapa de metamorfosis para valorar realmente todo lo que te hace feliz. La Torre te dice que a toda acción corresponde una reacción, así que trata de estar siempre muy consciente de lo que harás para tener éxito en lo laboral y no te precipites. Semana para controlar tu mal carácter, recuerda que te tomas demasiado en serio lo que dicen de ti, así que relájate. Si te piden prestado dinero, trata de no darlo para que no te roben la suerte. Tus números mágicos son 22 y 71.

Cáncer

El Tarot te muestra la carta de La Muerte, que es muy poderosa y significa liberación o continuidad; es decir, podrás dejar atrás todo lo negativo que tenía tu existencia. Recuerda que tu signo es agua y eso implica que batallas mucho para cortar relaciones enfermizas o que cargas con problemas que no son tuyos. Es tu momento para cambiar, empezar a prosperar y crecer en el ámbito laboral o buscar ese trabajo que tanto deseas, pues se te dará sin problema. Semana para analizar cambios de proyectos o puestos. Recibes un dinero por parte de alguien que te debía. Arreglas tu casa o decides comprar muebles. Te invitan a una comida en la que conocerás a personas muy importantes en tu vida laboral. Cuidado con los gastos innecesarios. Te viene un golpe de suerte con los números 09 y 30. Trata de usar el color verde.

Leo

Estás en una etapa de valentía y afirmación para tu vida, es decir, que no debes tener miedo al qué dirán, sino demostrarle a todos lo fuerte y capaz que eres para llevar las tareas que tienes en mente o empezar un negocio propio. En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Fuerza y muestra una sinergia muy efectiva en cuestión de hacer dinero y tener un reconocimiento de los demás, así que no lo dudes, que es tu mejor etapa del mes. En esta etapa de tu vida no caben los estados depresivos, es el momento de actuar para ser alguien en la vida. Recibes la noticia de que alguien de tu familia espera un hijo. Cuida tu salud, sobre todo, en cuestión del sobrepeso. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 14 y trata de usar el color amarillo. Ya no busques problemas donde no los hay, particularmente con tu pareja.

Virgo

La Justicia es una carta que comunica aceptación, lo que implica que el error en sí mismo no existe, sólo la experiencia, así que no dudes en volver a empezar algo que no salió como deseabas y verás que vendrá el éxito. Esta carta señala que debes romper con todo lo que te hacía daño en el pasado, sobre todo, con ese amor que no era para y ti sólo te quitaba energía positiva. La Justicia también significa la grandeza que tienes como ser humano y que no tendrás límites en lo que quieras realizar. Ya llegó el momento de poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes y menos laborales. Vienen días de transformación positiva a tu persona. Semana de muchas tareas pendientes y para hacer pagos. Te invitan a un negocio de administración o venta de celulares, te irá de lo mejor. Tus números de la suerte son 09 y 21.

Libra

En el tarot apareció la carta de El Ermitaño, que junto a tu signo significa que será una semana de muchos movimientos en tu vida personal, es decir, que si tienes planes de cambiarte de casa o de lugar de residencia lo hagas, que todo te saldrá de lo mejor. Tienes un viaje en puerta por cuestiones familiares o un trabajo nuevo. Recuerda que tu signo está pasando por una etapa de prosperidad y abundancia, por lo que sería bueno invertir más en tu persona –como una cirugía estética o cambio de look–. Te llega un golpe de suerte el 21 de agosto con los números 67 y 90. Usa el color azul fuerte, te ayudará a tener más energías positivas. Si ya tienes pareja cuídate de traiciones o no seas tan aprensivo, considera que todas las relaciones sentimentales tienen altas y bajas, así que trata de cuidarte de no provocar pleitos donde no los hay.

Escorpión

El Emperador recuerda que tu grandeza como persona no tendrá límite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente, sólo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas. Esta carta también indica que debes seguir con tus estudios porque eso te ayudará a crecer en lo laboral. Te busca un amor del pasado para pedirte que retomen la relación, recuerda que todo mundo tiene errores, por eso te recomiendo darte otra oportunidad. A los solteros les llegará un amor de Tauro o Cáncer que será muy compatible. Ya no seas terco, si esa situación de negocio laboral no se da sigue adelante con otro proyecto. Tus números de la suerte son 10 y 33. Tu color para atraer la fortuna es el azul fuerte. Es el momento de tomar tu maleta y empezar a salir de viaje, recuerda que necesitas mover tus energías.

Sagitario

En la carta del Tarot te salió El Carruaje y significa aventura o expansión. Es el momento de seguir adelante con todos tus proyectos de trabajo sin miedo alguno. Sentirás la necesidad de libertad y estar constantemente en viajes. Esta carta indica que vas por buen camino en cuestiones amorosas. A los solteros les viene un amor nuevo de Piscis o Aries. Cuidado con algún problema de salud: si eres mujer con las hormonas, y si eres hombre con problemas sexuales. Atento a posibles traiciones en el trabajo, trata de ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos. Tus números de la suerte son 01, 34 y 56. Usa el color verde o amarillo, eso hará que tengas más fortuna. Esta semana decides empezar con el ejercicio y seguir una dieta, recuerda que tu punto débil es el estómago, así que sólo controla los excesos.

Capricornio

En el horóscopo del Tarot te salió El Mago y significa que tendrás el poder para realizar cualquier cambio positivo en tu vida y que la fuerza espiritual estará de tu lado. Esta carta revela que eres el indicado para sacar adelante a tu familia o pareja de cualquier problema. Vienen días de muchas ocupaciones o exámenes de tu carrera universitaria, así que trata de hacer el mayor esfuerzo en todo lo que puedas. Necesitas protegerte y nunca confiarte de nadie. Cuidado con los accidentes o trata de ser más precavido. Te busca un ex para regresar o tener una relación más formal, recuerda que tu signo es tajante en su relaciones amorosas y nunca piensa en volver, así que habla claro y cierra en buenos términos. Te compras ropa para una boda o compromiso de trabajo. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 30.

Acuario

La Rueda de la Fortuna te invita a una etapa de renovación que debes aprovechar. Entras a tu mejor época del año y te sentirás de lo más afortunado en todo lo que te rodea. Piensas en emprender un negocio o trabajar los fines de semana para un futuro mejor. Cuidado con problemas de riñón o infección de transmisión sexual. Eres muy bueno para ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, pero a veces abusan de tu buena persona, así que trata de diferenciar quiénes son tus amigos y quién sólo quiere abusar de ti. Sigue con el ejercicio, eso te ayuda a estar mejor en todo. Ya no pelees tanto con tu pareja, siempre busca la mejor solución. A los solteros les vendrá un amor de Aries o Libra que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte y será con un cambio de trabajo o dinero por lotería con los números 34 y 56.

Piscis

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de La Luna, que denota intuición y fuerza interior. Tu lado místico y persuasivo estará muy elevado y podrás sentir qué viene para tu futuro y lo que te conviene más. Es momento de ahorrar para tu futuro. Te llega un reconocimiento laboral que te hará sentir de lo mejor. Trata de mantener esa sonrisa que cautiva a los demás y verás que se te abrirán todas las puertas. Cuidado con problemas de pareja o trata de no ser celoso o intenso, recuerda que todos necesitamos nuestro espacio. Contarás con un dinero extra por la venta de una propiedad familiar. Tendrás suerte en la lotería con los números 23, 40 y 91. Piensas en hacer un libro o tu tesis. Trata de mantenerte en forma y seguir con el ejercicio. A los solteros les llegará un amor del signo de tierra.