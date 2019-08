Descubre tu animal del Horóscopo Chino y qué secretos desnuda sobre tu personalidad

Son doce como los signos del zodiaco occidental. El Horóscopo Chino está dividido en animales, que se asignan según el año de nacimiento de cada persona. Están basados en las fases del calendario lunar y comenzaron a estar presentes en la tradición china desde el siglo VI antes de Cristo.

Según los astrólogos de We Mystic, tienen características muy bien definidas que además están asociadas a cada animal. Este 2019, el año nuevo chino comenzó 5 de febrero y está regido por el cerdo. “Se trata de un año tranquilo, relajado y feliz. No obstante, no hay que dormirse en los laureles y dejarse llevar cómodamente por el viento favorable”, afirman.

Rata

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Son alegres y siempre dispuestos; además son personas ilustradas. Aman estar rodeados de amigos y familiares. Son muy trabajadores y buenos administradores de dinero. Sin embargo, su aspecto los reviste de una connotación negativa.

Buey

1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Son los amables y bondadosos del Horóscopo Chino. Odian discutir y el conflicto. “Les encanta estar con su familia y que siempre a su alrededor haya orden y limpieza”, explica los expertos. Además son grandes trabajadores, cuyos éxitos se labran a punta de esfuerzo.

Tigre

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Los nacidos bajo este animal chino son gente enérgica y pasional. Aman la aventura, la independencia y la diversión. Tiene madera para ser líderes, pues tienen tendencia a relacionarse muy bien. En el amor, les encanta llevar la iniciativa. Pero, cuidado, se dejan llevar por sus impulsos ya que no pueden estar quietas.

Conejo

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Se distinguen por su inteligencia y prudencia. Como les gusta llevarse bien con todos, apuestan a la paz y armonía. Son intuitivos, sensibles y creativos. Tienen la capacidad de entender a los demás, a través de la empatía, y siempre esperan que la verdad y justicia prevalezca.

Dragón

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Son emprendedores, creativos y enérgicos. De hecho, “acumulan tanta energía que cuando se enfada explota y luego cuesta mucho calmarla”. Son los mejores consejeros del Horóscopo Chino. Si naciste bajo este animal, la buena suerte está de tu lado. En el amor, tienden a enamorarse con facilidad.

Serpiente

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Aunque pueden ser intensos y posesivos, son misteriosas, inteligentes, perspicaces y extremadamente sensuales. En el Horóscopo Chino, “la serpiente es uno de los animales claves, asociada a la filosofía y al pensamiento en general”. Pueden ser crueles y frías, pero también muy prácticas. “Normalmente encuentran soluciones donde otros sólo ven problemas”.

Caballo

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

A los nacidos bajo este animal chino les encanta el dinero y viajar. Ello porque aman conocer gente nueva, otras culturas e idiomas diferentes. Su alegría y entusiasmo los hace aventureros. Tiene un magnetismo especial, que los ayuda a encontrar muy fácil el amor.

Cabra

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

No tienen apego por lo material, pues prefieren vivir en su mundo de sueños. Son personas muy sensibles y creativas; pero tienen la tristeza a flor de piel. En el trabajo son los mejores empleados, pero no les gusta tener ni jefe, ni horario. Por ello procuran emprender su propio negocio.

Mono

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Les gustan los excesos, por lo que pueden sufrir sus consecuencias; aunque suelen tener buena salud. Son despiertos, divertidos, sociables e ingeniosos. Sin embargo, “a menudo las relaciones con los amigos acaban en conflicto al considerarse infravalorados”.

Gallo

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Según los expertos de We Mystic, los nativos de Galle son “conversadores, eficientes y también egoístas y a veces usureros”. En el amor, intentan controlar siempre a su pareja; eso sí son sumamente seductores. Tienen tantos talentos que destacan como artistas o relacionistas públicos.

Perro

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Son los más honesto, leales y justos, por lo que todo el mundo los ama. Su familia, amigos y pareja aprecian su humor y capacidad de escuchar. “Son fieles en el amor, aunque se vuelven celosos si su pareja no está con ellos en casa”.

Cerdo

1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Su gran fuerza de voluntad los destaca en el Horóscopo Chino. Además son muy cariñosos y educados. Con sus parejas son pacientes y apasionados. En el trabajo son muy dedicados, pues tienen los pies en la tierra. Pero deben estar atento a su salud, porque detestan hacer deporte o alguna actividad física.

