Realizaron un funeral al primer glaciar perdido por el cambio climático en Islandia y colocaron una placa donde se encontraba

El cambio climático está causando más estragos de los que imaginamos. Los glaciares se están derritiendo a pasos agigantados en lugares árticos de todo el mundo pero la primera gran pérdida se trata de un glaciar en Islandia.

Se trata de Okjökull y el pasado fin de semana, los islandeses realizaron un funeral por el glaciar “fallecido” en la cima del volcán Ok para crear consciencia sobre la crisis climática mundial y cómo está afectando nuestro planeta.

Today, @CymeneHowe and @DominicBoyer led a hike on #Okmountain in Borgarfjörður, Iceland to install a memorial to #Okjokull, the country's first named glacier lost to climate change. #Okglacier pic.twitter.com/Haek1GM8SA — Rice University News (@RiceUNews) August 18, 2019

Según lo informado por la AP, Oddur Sigurðsson, un geólogo con sede en Islandia, declaró por primera vez a Okjökull muerto hace unos años. El domingo, Sigurðsson reveló un certificado de defunción y una placa conmemorativa en honor del antiguo glaciar en un funeral en la cima del volcán. Alrededor de 100 personas asistieron al funeral, todos los cuales tuvieron que caminar durante unas dos horas por el volcán, reseñó Green Matters.

Saying goodby to #okglacier the kids in Iceland send @GretaThunberg their best wishes and she sails the rough seas deep south of Iceland. All the Nordic leaders and Merkel are coming to Reykjavik tomorrow. Time for greatness is now. pic.twitter.com/JySVvXfkS5 — Andri Snær Magnason (@AndriMagnason) August 19, 2019

El primer glaciar perdido por el cambio climático

En la placa, el glaciar simplemente se conoce como Ok, y no Okjökull. Como jökull significa glaciar en islandés, esas seis letras se eliminaron del nombre, ya que ya no es un glaciar.

El escritor islandés Andri Snaer Magnason creó una conmovedora inscripción para la placa, según lo informado por BuzzFeed. “Una carta para el futuro: Ok es el primer glaciar islandés que pierde su estatus de glaciar”, decía la placa, tanto en islandés como en inglés. “En los próximos 200 años, se espera que todos nuestros glaciares sigan el mismo camino. Este monumento es para reconocer que sabemos lo que está sucediendo y sabemos lo que hay que hacer. Solo tú sabes si lo hicimos”.

En la década de 1980, Okjökull midió 6 millas cuadradas de tamaño, y ahora, todo lo que queda son algunos pequeños parches de hielo, según la NASA.

On August 18, 2019, scientists will be among those who gather for a memorial atop Ok volcano in west-central #Iceland. The deceased being remembered is Okjökull—a once-iconic #glacier that was declared dead in 2014. https://t.co/IbwDha54cB #NASA #Landsat pic.twitter.com/pSFD08UohO — NASA Earth (@NASAEarth) August 12, 2019

¿La causa central de este derretimiento? Aumento de las temperaturas globales en las últimas décadas, que son el resultado del aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, producto de la quema de combustibles fósiles, la agricultura animal, la deforestación y más.

