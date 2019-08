Tarot del amor: esta carta te advierte que tu pareja esconde un secreto

View this post on Instagram

La carta de tarot de los Amantes está asociada al signo de Geminis, ya que simboliza la dualidad y nos enseñan a reunir las características opuestas de la existencia. ✨Se rigen por el elemento del aire que nos habla de la mente, el intelecto y el habla. ✨ Esta carta nos habla de el espíritu siempre cambiante de Geminis y contiene todas las características de este signo como lo es el diálogo, el movimiento y las ganas de transmitir y comunicar. ✨ La mitología de Geminis es la de los gemelos Cástor y Pólux, y en el caso de la carta de los amantes esta nos habla también de gemelos, pero en su caso almas gemelas. ✨