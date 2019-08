Horóscopo de los Ángeles: revisa los consejos para cada signo

ARIES

Aries - Ilustraciones Sofía Galdames Leyton - Sofía Galdames Leyton

Ángel Lehahiah: Deberás plantear los objetivos que quieres concretar

Número de la Suerte: 13

Color: Verde

Podrías estar con una mente muy imaginativa y muy sensible ante las críticas de la pareja. No te dejes influenciar por las opiniones de los demás que no aportan nada positivo.

En el ámbito laboral, sin novedades.

TAURO

Tauro - Ilustraciones Sofía Galdames Leyton - Sofía Galdames Leyton

Ángel Sitael: Es momento de planificar. Cuida tu ansiedad

Número de la Suerte: 7

Color: Amarillo

Cuidado con mostrarte posesiva y celosa con tu pareja. Pueden haber rupturas innecesarias por eso.

En lo laboral, encontrarás que es un buen momento para invertir y correr riesgos, sobre todo, en nuevos negocios.

GÉMINIS

Géminis - Ilustraciones Sofía Galdames Leyton - Sofía Galdames Leyton

Ángel Daniel: Dedica más tiempo a los que amas y también a la familia

Número de la Suerte: 23

Color: Morado

No crees relaciones de dependencia emocional con tu pareja, que te lleven a tomar decisiones basadas en tu necesidad de aprobación. Podrás esquivar los problemas con facilidad.

Evita mezclar temas personales con laborales.

CÁNCER

Cáncer - Ilustraciones Sofía Galdames Leyton - Sofía Galdames Leyton

Ángel Vehuel: Busca mantenerte con actividades físicas

Número de la Suerte: 26

Color: Rosado

Podrás verte enfrentada a un mal entendido con tu familia o pareja. Es momento de controlar tu carácter y ceder un poco.

En lo laboral, entrégate con pasión, porque los astros indican un buen pasar.

LEO

Leo - Ilustraciones Sofía Galdames Leyton - Sofía Galdames Leyton

Ángel Hekamiah: No pretendas cambiar todo. Ve de a poco

Número de la Suerte: 6

Color: Rosado

En el amor estarás más creativa que nunca, querrás vivir momentos de pasión y ternura. Aprovecha esta etapa para consolidar tu relación.

En el trabajo, no se ven grandes movimientos por el momento.

VIRGO

Virgo - Ilustraciones Sofía Galdames Leyton - Sofía Galdames Leyton

Ángel Mehiel: Cuida tu estrés

Número de la Suerte: 9

Color: Gris

En el amor, estarán muy activas, llenas de amor y mucha pasión. Complicidad y compromiso a la vista.

En lo laboral, es una buena semana para invertir en nuevos negocios. Se ve una oportunidad de lograr mayores ingresos.

LIBRA

Libra - Ilustraciones Sofía Galdames Leyton - Sofía Galdames Leyton

Ángel Mahasiah: Cuida un poco más tu dieta

Número de la Suerte: 11

Color: Celeste

El Sol trae mucha energía y calor a la pareja. Vivirán momentos de mucha sensualidad. Si estás sola, ábrete a conocer nuevas personas.

En lo laboral, es momento de cuidar tu economía y evitar gastos innecesarios.

ESCORPIÓN

Escorpio - Ilustraciones Sofía Galdames Leyton - Sofía Galdames Leyton

Ángel Asaliah: Evita endeudarte y hacer gastos innecesarios

Número de la Suerte: 10

Color: Dorado

Estarán muy enamoradas y querrán disfrutar de fantasías eróticas y juegos sensuales. Excelente momento para comprometerte mirando para el futuro.

Etapa para invertir en el trabajo con nuevas oportunidades de crecimiento.

SAGITARIO

Sagitario - Ilustraciones Sofía Galdames Leyton - Sofía Galdames Leyton

Ángel Mumiah: Procura tener paciencia con los demás

Número de la Suerte: 31

Color: Blanco

Buen momento para hacer planes y concretar lo que esperas con la persona amada. Habrá una gran sintonía entre los dos.

Cuidado con las peleas con superiores si quieres mejorar tu estatus.

CAPRICORNIO

Capricornio - Ilustraciones Sofía Galdames Leyton - Sofía Galdames Leyton

Ángel Damabiah: Evita los malos recuerdos

Número de la Suerte: 2

Color: Anaranjado

Es momento de hablar con tu pareja y ver si la situación da para más o es mejor terminar. A veces estar sola es más adecuado para reflexionar.

En lo laboral, posibilidades de avances o nuevos trabajos.

ACUARIO

Acuario - Ilustraciones Sofía Galdames Leyton - Sofía Galdames Leyton

Ángel Vehuiah: Hacer meditaciones y contacto con la naturaleza te harán bien

Número de la Suerte: 6

Color: Plata

Si estás conociendo a alguien, es hora de avanzar con todo tu encanto. Algo bonito está por pasar y podría terminar tu soledad.

En el trabajo, no se ven grandes cambios. Buenas perspectivas a futuro.

PISCIS

Piscis - Ilustraciones Sofía Galdames Leyton - Sofía Galdames Leyton

Ángel Ayel: Expresa tus ideas y concreta de la mejor manera

Número de la Suerte: 5

Color: Rojo

Este es un buen período para disfrutar del romance y, si estás sola, se vuelve un buen tránsito para conocer a otras personas.

En lo laboral, etapa excelente para expandir tus negocios.