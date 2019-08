El cambio que tienes que hacer este fin de semana según tu signo del zodiaco

Aries

Necesitas cambiar tu forma de pensar sobre ti mismo, cuánto te valoras, cómo te ves a ti mismo.

Tauro

Necesitas cambiar tu entorno. Necesita purgar a las personas que lo lastimaron de su mundo y construir un hogar más cómodo para usted.

Géminis

Necesitas cambiar tus expectativas. Debe comenzar a esperar más de las personas que lo rodean, y de usted mismo.

Cáncer

Necesitas cambiar tu actitud. Debe dejar de pensar en lo que podría salir mal. Debe dejar de asumir que algo horrible está a la vuelta de la esquina.

Leo

Necesitas cambiar tu enfoque. Debe dejar de verter toda su energía en las personas y actividades equivocadas.

Virgo

Necesitas cambiar tu mentalidad. Debes dejar de asumir que el amor verdadero no existe, el compromiso no existe, la felicidad no existe. Necesitas dejar un poco de optimismo en tu vida.

Libra

Necesitas cambiar tu perspectiva. Debe comenzar a buscar revestimientos plateados para ayudarlo a superar sus momentos más difíciles.

Escorpio

Necesitas cambiar tus reacciones. Debe recordar que es incapaz de controlar las acciones de otra persona, pero tiene el control total de sus propias reacciones externas.

Sagitario

Tienes que cambiar tu comportamiento. Tienes que dejar de asumir que eres impotente y darte cuenta de que tienes lo necesario para superarte.

Capricornio

Tienes que cambiar tu perspectiva del mundo. Tienes que dejar de asumir que todo el mundo está dispuesto a lastimarte, todos te van a derribar.

Acuario

Necesitas cambiar tu rutina, escapar de tu zona de confort, sorprenderte incluso a ti mismo.

Piscis

Necesita cambiar su idea de éxito. Debe dejar de considerarse un fracaso y aceptar que le ha ido bien.

