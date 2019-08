Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Viernes de mucho trabajo atrasado y ponerte al corriente con tus pagos de tarjetas, recuerda que tienes que aprender a ahorrar y mejorar tu método de administración. Te llegará la oportunidad de realizar un trabajo temporal, aprovéchalo para estar más tranquilo económicamente. No confíes tanto en las personas que acabas de conocer, te puedes llevar sorpresas desagradables. Acude con tu médico para que trate tus problemas de estrés. Una ex pareja te pedirá un favor. Saldrás a comer con amigos que hace tiempo no veías. Tendrás un golpe de suerte con los números 01, 33 y 70, agrégale tu fecha de nacimiento para atraer la abundancia. Los Aries solteros conocerán a personas muy compatibles. Usa prendas de colores fuertes para atraer el amor. Los que tienen pareja seguirán muy enamorados.

Tauro

Sentirás mucha nostalgia este fin de semana por una relación que no funcionó, el carácter de los Tauro siempre les trae problemas sentimentales porque no controlan bien sus impulsos, así que en lugar de pensar en el pasado, mejor intenta cambiar tu forma de ser para que tus relaciones funcionen mejor. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 02, 45 y 61, combínalos con tu fecha de nacimiento. Te invitan a una cena este sábado, sólo trata de no tomar mucho alcohol. Compras boletos de avión para el mes de septiembre. Trata de dormir más y alejarte del celular, recuerda que necesitas descansar bien para estar lleno de energía. Aléjate de los problemas ajenos, a veces es bueno mantenerse al margen de las discusiones familiares. Un amor del signo de viento llegará pronto a tu vida para establecer una bonita relación.

Géminis

Este fin de semana es ideal para que realices un viaje o te des una escapada a un lugar cercano en el que puedas estar en contacto con la naturaleza, esto te ayudará a renovar tus energías. A tu signo lo acechan los vicios, así que procura alejarte los próximos días de las fiestas y mejor enfócate en descansar para iniciar la próxima semana con la mejor actitud. Date tiempo para comprar ropa o algo más con el fin de consentirte. Estarás en contacto con un amor del pasado del signo de Aries o Escorpión, es momento de que resuelvan todos los asuntos que dejaron pendientes. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 33 y 99. Si piensas en iniciar tu propio negocio, en estos días la fortuna estará de tu lado para que lo emprendas. Compras un celular nuevo. Ten mucha precaución en la calle para evitar accidentes.

Cáncer

Deja de ver siempre lo negativo de los demás y aprende a confiar en las personas para encontrar pronto el amor que tanto deseas. Este fin de semana conocerás a personas muy compatibles del signo de Leo y Acuario. Tomarás decisiones muy importantes en el aspecto laboral, sólo trata de pensar muy bien antes. Sales de fiesta el sábado para relajarte con tus amigos. Tu punto débil en cuestión de salud serán los pulmones, te recomiendo empezar a hacer ejercicio. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 22 y 34. Te llega una invitación para salir de viaje. El próximo domingo tendrás una revelación divina, trata de encender una veladora blanca y pídele a los ángeles su protección. Vístete con prendas de colores claros este fin de semana para atraer la abundancia. Ya no te alejes de tu familia.

Leo

Tendrás tres días de muchas sorpresas y emociones a flor de piel. Al fin te darás cuenta que una persona que siempre ha estado a tu lado es tu pareja ideal. Empiezas la mejor etapa de tu año, así que debes mantener los pensamientos positivos para que toda la suerte esté de tu lado. Viernes de sacar adelante pendientes de trabajo o que tus superiores revisen tu desempeño, así que pon todo tu esfuerzo para que te consideren en ese ascenso que tanto deseas. Saldrás de fin de semana con tu familia, sólo trata de controlar el exceso de comida y de alcohol para que después no te dé cruda moral. Piensas en tramitar un crédito para comprar un coche nuevo. Tendrás un golpe de suerte el 18 de agosto con los números 02, 21 y 25, combínalos con tu fecha de nacimiento y vístete de colores rojo o azul fuerte para atraer la abundancia.

Virgo

Serán días de renovación y sacar artículos de tu armario que ya no utilizas para que tus energías fluyan con más facilidad y puedas estar más tranquilo en tu propia casa. Viernes de acudir a juntas en tu trabajo e iniciar proyectos para entregar a fin de mes. Saldas pagos de tarjeta u otras deudas. Acude con el doctor para un chequeo, tu punto débil son las enfermedades del sistema nervioso y de los huesos. Sábado de tomar un curso de idiomas. Este fin de semana acudirás a fiesta con tus amigos, eso te ayudará a relajarte. En el amor, sigue muy fuerte tu relación, pero recuerda que es importante que respeten su espacio para no aburrirse. A los Virgo solteros los buscará un amor del pasado del signo de Aries o Capricornio que querrá volver. Tu golpe de suerte será el 17 de agosto con los números 05 y 26.

Libra

Tendrás un fin de semana con mucha energía para sacar adelante todos tus pendientes laborales y analizas emprender un negocio propio, pero recuerda que estos proyectos no pueden salir adelante si no tienes ayuda, así que rodéate de tus amigos y familiares para que todo marche de lo mejor. Este sábado sales de fiesta, sólo controla tu forma de comer y de beber alcohol para que no sufras del estómago después, que es tu punto débil. Te recomiendo ir al médico para que te diseñe una dieta especial que, además de mantenerte sano, te ayude a adelgazar. Eres muy desconfiado y celoso con tu pareja, pero debes tener más seguridad para que el amor no se acabe. Gozarás de un golpe de suerte en la lotería este domingo con los números 09 y 27, combínalos con tu fecha de nacimiento para mejorar tu energía.

Escorpión

Fin de semana de disfrutar la compañía de tus seres queridos, recuerda que no todo es trabajo en la vida, así que aprende a darte más tiempo para convivir con ellos. Este viernes será un día mágico para tu signo, te recomiendo vestir de colores fuertes y ponerte mucho perfume para atraer la abundancia. A las 3 de la tarde de este viernes pide un deseo a tu ángel de la guarda y verás que pronto se te concederá. Ten cuidado con problemas económicos, trata de no pedir prestado o no sacar de tu tarjeta de crédito, necesitas administrarte mejor. Te buscan tus amigos para invitarte a una fiesta el sábado. Te recomiendo tomar un curso de idiomas para estar mejor preparado. Los solteros tendrán varias aventuras fugaces, sólo intenta no jugar con los sentimientos de nadie. Tu golpe de suerte será con los números 04, 20 y 55.

Sagitario

Enfrentarás varias preocupaciones por tu trabajo, pero debes recordar que no puedes controlar todos los problemas, así que mejor intenta mantenerte relajado para que las cosas te salgan bien. Compras boletos de avión para salir de viaje a finales de mes. Te busca un amor del pasado con la intención de hacerte reclamos; cierra ese círculo para quedar en paz. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 19 y 22. Ya no busques lo que no será y tampoco gastes energías en proyectos de trabajo en los que no te valoran. Te encuentras en la mejor época para emprender tu propio negocio. Analiza muy bien el círculo de personas que te rodean y aléjate de relaciones que sólo te causan problemas o que están a tu lado por interés. Los solteros tendrán un fin de semana muy apasionado con alguien de Libra o Leo.

Capricornio

Extrañarás intensamente a un amor que ya no se encuentra contigo, pero recuerda que lo más importante que puedes hacer es valorarte y darte el tiempo que necesites para estar feliz sin la necesidad de una pareja. Apóyate en tus amigos y en tu familia cuando sientas que atraviesas por momentos difíciles, ellos no te juzgarán. Los próximos tres días serán ideales para ponerte al corriente en tu trabajo. Haces pagos atrasados, es momento de empezar a ahorrar para tener dinero en tus vacaciones de fin de año. Te rodearán problemas de chismes, trata de resolverlos de la mejor manera para que no crezcan. Acudes a una fiesta el sábado, sólo trata de controlarte y no tomar demasiado alcohol. Tendrás un golpe de suerte el 17 de agosto con los números 02, 44 y 61, agrégale tu fecha de nacimiento para personalizarlos.

Acuario

Este viernes será un día mágico para tu signo y te llegará una sorpresa económica; además, ese amor que tanto deseas vendrá a ti. Atraviesas por tu mejor época del año, así que trata de disfrutar la máximo, pero sobre todo recuerda ser humilde y busca crecer en todos los sentidos. Recibes una invitación para salir de viaje en septiembre, acéptala. Sábado y domingo acudirás a fiestas con tu pareja y amigos. En cuestiones de salud cuídate de infecciones del estómago, te recomiendo evitar la comida en la calle. Tendrás un golpe de suerte el 18 de agosto con los números 03, 15 y 89. Viste de colores claros para aumentar tu fuerza espiritual. Haces un regalo a una persona muy especial. A los solteros los buscarán dos amores al mismo tiempo, no te metas en problemas y mejor aclara tu mente para poder decidir con quién quieres estar.

Piscis

Serán tres días para reflexionar sobre lo que esperas de tu vida y empezar a tomar las riendas para emprender los proyectos que tienes pendientes. En cuestiones del corazón ya no te guardes nada y exprésale tus sentimientos a la persona que amas, verás que la sinceridad es lo mejor y serás correspondido. Este viernes atravesarás por energías encontradas y muchas presiones en el trabajo, trata de relajarte para que las cosas no te salgan mal. Aprende a ser más paciente, muy pronto te llegarán buenas noticias sobre un aumento de sueldo. Piensas en mudarte. El domingo compras ropa o cambias tu celular. Te buscan tus padres para pedirte ayuda económica, intenta apoyarlos. Tendrás un golpe de suerte este 18 de agosto con los números 08, 09 y 33. Serás muy compatible con los signos Géminis y Escorpión.

