Este es el efecto espiritual que dejó en tu signo del zodiaco la Luna llena en Acuario

Con la luna en Acuario y el sol en Leo, el tema energético tiene mucho que ver con el corazón y la mente. ¿Cuál está hablando más fuerte? ¿Puedes adivinar cuál pertenece a cuál? Recuerde, el sol arroja luz sobre su entorno físico e identidad, mientras que la luna evoca sus sentimientos más íntimos. Con el sol en Leo de gran corazón, sentado con Marte y Venus, hay un fuerte énfasis en el ser.

Por ejemplo, Marte en Leo es valiente, seguro de sí mismo e increíblemente apasionado; Esta energía sirve como un recordatorio para actuar con orgullo y autenticidad. Mientras tanto, la esencia de Venus en Leo es muy similar, con la excepción de que utiliza el fuego fijo de Leo a través de intercambios financieros y el favorito personal de la diosa Venus en el departamento de amor. Al mismo tiempo, el sol, el gobernante planetario de Leo, continúa energizando y revitalizando el fuego.

Imagina que es este grupo de cuerpos celestes, en el signo de Leo juguetón, que estará sentado directamente a través de la luna llena en Acuario. Ahora, no sé sobre ti, pero personalmente me gusta visualizar los planetas durante tránsitos importantes como este. Y después de un análisis astronómico de las energías celestes derivadas de la lunación de este mes, no pude evitar notar que Leo había robado el centro de atención una vez más, y no estoy ignorando la energía de Acuario.

Por el contrario, solo hay una luna llena en Acuario por año, pero tampoco se pueden negar los hechos. Con tres planetas sentados juntos en el signo de Leo, hay un fuerte énfasis en el ego. Por lo tanto, es muy importante tener eso en cuenta durante este tiempo. Para empezar, no dejes que tu deseo de reconocimiento y alabanza se apodere de ti. Concéntrese en los deseos de su corazón y comience a reflexionar sobre cómo puede compartir su autenticidad con el resto del mundo.

A los ojos de Acuario, una representación de rebelión, innovación, tecnología y conciencia colectiva, el todo es mayor que la suma de sus partes. Acuario gobernado por Urano es un símbolo de diversidad y humanitarismo; Es el signo del individuo y de la comunidad. Similar al sol y la luna, el individuo no puede existir sin su comunidad y viceversa. La esencia de Leo es pedirte que abras tu corazón, mientras que Acuario te ayuda a acceder a la mente universal.

Tienes un propósito único en esta vida y es hora de que lo veas por ti mismo.

