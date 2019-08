Esto es lo que cada signo del zodiaco debe hacer si odia su trabajo

ARIES (21 de marzo – 19 de abril)

Aries, si odias tu trabajo, es posible que puedas encontrar una manera de mejorar tu trabajo todos los días. Debes recordar mantener el control de tu temperamento para no decir algo que comience una guerra en la oficina. Trata de hacer un plan de juego para hacer frente a tu ira y mal genio. Tal vez ir al gimnasio durante la pausa para el almuerzo podría ayudarte porque puedes sacar algo de la energía inquieta de ti mismo.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tauro, no eres uno para saltar y tomar decisiones apresuradas. Te gusta pensar las cosas detenidamente. Entonces, si odias tu trabajo, busca todas las opciones disponibles para ti. Tal vez solo cambiarlo un poco de área o tomando algo nuevo donde pueda trabajar con diferentes personas hará que ir a la oficina sea más agradable.

GÉMINIS (21 de mayo – 20 de junio)

Géminis, tal vez sea una buena idea aventurarte fuera de tu cubículo. Prosperas al conectarte con otras personas. Si decides expandir tu red social, encontrarás que tu trabajo será mucho más interesante y algo a lo que quieres ir todos los días. Tienes las conexiones que te ayudarán a encontrar algo nuevo para darle vida a tu día de trabajo.

CÁNCER (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer, el futuro de tu trabajo es desconocido. Si odias tu trabajo, quizás habla con alguien y obtén sus opiniones si no estás segura de cuál será tu próximo paso. Además, la completa transparencia entre tú y tu jefe hará que sea mucho más fácil pasar a tu próximo trabajo.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Leo, cuando odias tu trabajo, es difícil encontrar la motivación para seguir caminando en la oficina día tras día. Puede ser difícil ir a trabajar porque eres muy infeliz, pero debes recordar que sigue siendo tu trabajo, por lo que debes hacer todo lo posible hasta que puedas cambiar tu situación.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo, puedes tomarlo muy personalmente cuando odias tu trabajo. Puede pensar que es tu culpa que odies ir a trabajar todos los días. No dejes que esta necesidad de algo diferente desgarre tu autoestima. Además, no dejes que otros influyan en tus sentimientos porque no vale la pena renunciar a tus sueños para hacer algo más para que puedas apaciguar a los demás.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra, debes comenzar a hacerte feliz A TI, no a los demás. Tienes que elegir una carrera que ames porque si te rindes y haces algo que no disfrutas solo porque alguien quiere que hagas este tipo de trabajo, serás miserable. Tienes que empezar a vivir tu vida por ti, no por otra persona.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio, debes dejar escapar algo de tu frustración por tu trabajo. Necesitas desahogarte o hacer algún tipo de actividad física para poder dejar de lado la irritación que sientes por tu trabajo que hace que sea un martirio levantarte todos los días. Por lo tanto, sea honesto con usted mismo y suelte parte del vapor que se ha acumulado, entonces encontrará que su trabajo será mucho más tolerable.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario, es hora de dejar tu honestidad sobre lo que hace que tu trabajo sea miserable. Sí, será una conversación difícil con cualquiera de sus superiores, pero podrías provocar algunos cambios que te harán querer ir a trabajar todos los días.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio, no vueles y haz algo sin pensarlo. Cuando empiezas a sentirte frustrado e irritado en el trabajo, puedes dejar de ser racional. Tienes que respirar profundamente y dar un paso atrás para mirar la situación en perspectiva. No tome decisiones apresuradas porque encontrará que al mirar todo desde un punto de vista objetivo, encontrará que parte de su estrés disminuirá.

ACUARIO (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario, puede ayudarte a no odiar tanto tu trabajo si tratas de mantener una actitud positiva. Lo sé, más fácil decirlo que hacerlo. Debes buscar una nueva forma de lidiar con todo el caos que el trabajo ha causado en tu vida porque estar frustrado y comenzar a odiar tu trabajo no hará que los días o levantarte para ir a trabajar sean más fáciles.

PISCIS (19 de febrero – 20 de marzo)

Si no te gusta tu trabajo, entonces no te quedes. Es más fácil decirlo que hacerlo porque a veces preferirás dejar de lado tus emociones para poder hacer tu trabajo, pero no lo disfrutas. Si no estás contento, pasa a otra cosa porque tienes que amar lo que haces para que estés emocionado de levantarte e ir a trabajar todos los días.

