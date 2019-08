La razón por la que te duele tanto terminar con alguien que amas, según tu signo del zodiaco

ARIES (21 de marzo – 19 de abril)

Aries, nunca te das tiempo para procesar la angustia.. Con tu mentalidad siempre en movimiento, puede superar una ruptura en solo unos días. Ningún chico puede arruinar tu rutina diaria, solo te estaba reteniendo, ¿verdad? Por lo general, solo tiene un día de autocompasión y luego continúas inmediatamente con tu vida.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tauro, te encanta estar enamorado. Las relaciones son tu fuerte y tú eres la definición de un romántico desesperado. Dicho esto, le llevará tres años superar su última relación. Una vez que creas una conexión con alguien, te duele dejar a esa persona. Crees que si el amor de tu vida se separa de ti, tu mundo se derrumba. Es mejor que te tomes un tiempo para procesar y realmente sanar antes de saltar con alguien nuevo.

GÉMINIS (21 de mayo – 20 de junio)

Géminis, el tiempo que te llevará curarte realmente depende de cuánto tiempo estuviste en tu última relación. Si solo ha estado con alguien durante unas pocas semanas, puede recuperarse fácilmente en unos días. Si estuvieron juntos durante unos meses, ese tiempo de curación puede llevar más tiempo. Al final, odias la repetición y sabes que nunca volverías con alguien que alguna vez te lastimó.

CÁNCER (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer, una vez que alguien te rompe el corazón, no estás abierto a confiar en alguien nunca más. Raramente dejas entrar a otros, especialmente a alguien que fácilmente podría romperte el corazón. Para ti, las relaciones no valen el riesgo de desamor. Es por eso que cuando finalmente dejas entrar a alguien y la relación termina, te llevará más de cinco años superar ese dolor. Puede decirles a sus amigos y familiares que lo ha superado y que quiere seguir adelante, pero esos sueños de su posible futuro juntos siempre volverán a aparecer.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Leo, tienes confianza y también lo sabes. Una ruptura para ti no es nada fuera de lo común: si alguien te deja, nunca valió la pena tu tiempo. Solo te tomará alrededor de un día superar una ruptura; Honestamente, solo te tomará unos segundos. No eres de los que lloran por un chico estúpido y definitivamente no eres de los que se obsesionan con un ex. Sabes que hay muchos solteros elegibles esperando para adorarte, entonces, ¿a quién le importa una ruptura?

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo siempre decides exactamente cuándo y cómo romperás con alguien. Aunque te entristece, sabes que es lo mejor que puedes hacer. Si alguien rompe contigo de la nada, estarás molesto pero inmediatamente comenzarás a planificar cómo superarás el dolor. No calcularás más de un mes de lágrimas: tienes otras prioridades y listas que debes hacer. Claro, sabes que las rupturas son difíciles, pero pueden ser mucho más fáciles con la ayuda de algunos nuevos y lindos artículos de papelería y amigos que te mantendrán ocupado.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra, no te toma mucho tiempo curarte después de que una relación termina. Después de aproximadamente un día o dos, te das cuenta de que todavía tienes muchos amigos y familiares que te adoran por completo. Te afligirás unos días y luego saldrás con tus mejores amigos a pasar una noche en la ciudad y olvidarás que la relación incluso sucedió. Eres una mariposa social y no te llevará mucho tiempo conocer a alguien nuevo y hacer clic instantáneamente.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio, solo te toma alrededor de una semana recuperarte después de una ruptura. Te lastimarás, pero sabes que cuanto antes superes la etapa de duelo de la relación, más rápido podrás hablar mal con todos tus amigos y tirar sus cosas por la ventana. Conoces a cualquier tipo que no se tomó el tiempo para comprenderte y tus necesidades no son dignas de tus lágrimas. Sí, una semana parece mucho tiempo en tu libro, pero es la cantidad de tiempo perfecta para pasar por las etapas de llanto y negación de la ruptura.

SAGITARIO (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario, luchas por la paz en el valle. Si eso significa dejar que una relación llegue a su fin, entonces que así sea. Solo te toma un par de horas sanar después de una ruptura porque sabes que todo sucede por una razón. En lugar de pensar en la persona que te rompió el corazón, es más fácil dejar que el karma y el universo hagan lo suyo. Por supuesto que estarás triste e intentarás contener algunas lágrimas, pero a la larga sabes que no valió la pena. Prefieres enfocar tu energía en lo positivo en lugar de lo negativo.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio, siempre pones a los demás antes que a ti mismo. Dicho esto, no eres alguien para hacer tiempo para tus propias relaciones personales. Cuando finalmente decides salir y dejar entrar a alguien, puede ser devastador cuando rompes. Te toma alrededor de ocho meses recuperarte completamente después de que una relación termina. A pesar de que tratarás de actuar fuerte y sin molestias frente a tus amigos y familiares, ellos saben en el fondo que realmente estás luchando. Mantenga la cabeza en alto y ponga su energía para sanar su propio corazón.

ACUARIO (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario, si bien deseas que la mayoría de las personas piensen que puedes superar una ruptura en unas pocas semanas, en realidad le lleva aproximadamente un año sanar y seguir adelante. Puedes tratar de hablar con otros chicos y coquetear con el dolor, pero la verdad es que todavía estás pensando constantemente en tu ex. Confías en gran medida en que tus mejores amigos estén allí para ti; los llamarás temprano en la mañana o súper tarde en la noche si eso significa derramar el resto de esas lágrimas. Quieres que todos piensen que estás bien, pero estás luchando. Está bien no estar bien: trate de mantener su mente enfocada en las tareas que le esperan.

PISCIS (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis, puede tomar años y años incluso comenzar a sanar de una ruptura. Eres demasiado amable, cariñoso y confiado con aquellos que no lo merecen.Cuando alguien te rompe el corazón, no sabes cómo procesar todo el dolor. Si bien cada día se vuelve un poco más fácil, te llevará casi toda tu vida olvidarte realmente del niño que te rompió el corazón. Incluso si sigues adelante, esta angustia pasada te perseguirá y hará que seas tímido en futuras relaciones. Eres demasiado bueno e inocente para este mundo, Piscis.

Te recomendamos en video