Madre quiere someter a cirugías plásticas a su hija de 14 años porque “la gente fea no llega a ninguna parte”

Una madre que fingió depresión para hacerse una cirugía de nariz quiere que su hija de 14 años también se someta a una cirugía plástica porque “las personas feas no llegan a ninguna parte”.

Carla Bellucci, de 37 años, de Borehamwood, Hertfordshire, dice que su niña Tanisha no es una estudiosa natural y, en cambio, la alentó a trabajar en su apariencia.

La madre de tres fue noticia en los titulares británicos cuando confesó haber mentido sobre la depresión para que los contribuyentes pagaran por su nariz, reseñó el portal Mirror.

Carla ahora le dijo a la revista Closer: “Tanisha no es la más académica de las chicas, así que no me importa mucho su educación, a diferencia de mis hijos. Ella necesitará confiar en su apariencia para seguir adelante en la vida, por lo que deberá ser perfecta. La gente fea no llega a ninguna parte en estos días”, enfatizó.

La madre que quiere someter a su hija adolescente a cirugías plásticas

“En este momento le encanta la apariencia de Kardashian con el gran trasero, el busto y los labios carnosos. Recibirá rellenos cuando tenga 16 años, lo que apoyo totalmente”, manifestó la antigua modelo.

Ella está alentando a su niña a que se ponga implantes mamarios y carillas dentales, informa The Sun. Carla señaló que el trasero de su hija “necesita mejorar”, describiéndolo como “muy plano”, y dijo que está ahorrando dinero para pagar a su hija.

La madre gasta alrededor de 200 euros al mes en el aspecto de Tanisha, invirtiendo en extensiones de cabello, tratamientos de uñas y tinte de cejas.

Sin duda, no hay límites cuando las personas sienten complejos por su apariencia y quieren cambiarla a como dé lugar.

