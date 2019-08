Tarot Gitano del amor de la segunda semana de agosto

En el amor necesitas actuar con sabiduría y no con impulsos que pueden causarte más problemas de los que ya tienes, es el mensaje para Tauro. Las cartas le sugieren a Cáncer que “si quieres que algo cambie para bien, debes hacerlo tú misma”.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: La buena mujer, La noticia triste, El largo camino, Los pensamientos

Logros y triunfos con tu pareja en lo económico. Inician un nuevo proyecto con tu amor. No discutas por estrés con la persona que amas, en tu vida ya se hace habitual pedir disculpas y eso molesta a quién está a tu lado.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: Penas y disgustos, La persona principal masculina, Los tristes pensamientos

En el amor necesitas actuar con sabiduría y no con impulsos que pueden causarte más problemas de los que ya tienes. Necesitas enfrentar la realidad y encarar las dificultades con decisión y sin retroceder un paso.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: La buena mujer, El océano, La casa, Los pensamientos

Llega a tu vida una persona del pasado que te quiere mucho. Amigo te da consejo un tema que te inquieta. Una cosa es la química, otra el amor, así que no te conformes con lo primero que llegue a tu puerta.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: El matrimonio, La carta agradable, La enfermedad, Dinero

Necesitas tiempo para tomar una decisión o esperar a que otro la tome por ti, la decisión está en tus manos. Si quieres que algo cambie para bien, debes hacerlo tú misma. Asume que eres diferente a otros aunque y por ello debas pagar un precio.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: El hombre bueno y rico, El océano, La casa, Los pensamientos

En el amor no ofrezcas lo que no tienes porque haces más daño. Lo que no te gusta déjalo, o al menos, no te enganches en lo que no tiene solución. Muchas bendiciones ésta segunda semana de agosto. Controla el estrés. Tómate las cosas con calma y relax.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: Los honores, La buena mujer, La noticia triste, El largo camino

Cuidado en quien confías para abrirle las puertas del hogar. Te enteras de un secreto de tu pareja. Buena oportunidad para matrimonio, pero no te dejes llevar por las primeras impresiones. Una persona te apoya con mucho cariño.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: La persona principal femenina, La carta agradable, La enfermedad, Dinero

Te encuentras con alguien del pasado con el que debes cerrar un ciclo. Reuniones familiares con triunfos y buenos deseos, regalos y bendiciones. Uniones amorosas que implican conversaciones para llegar a acuerdos.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: El matrimonio, Dinero inesperado, El niño pequeño, El buen hombre

Tienes protección espiritual y eso te beneficia en el amor. Se te pide confianza en ti misma y fortaleza interior. Algo te lleva a organizar muchos detalles por estos días. Amigos del pasado te buscan para brindarte apoyo.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: La persona falsa, El cambio, Un regalo, El juez

No busques problemas metiéndote en chismes y no permitas que nadie se meta en tu relación de pareja. Nuevos problemas personales te compelen a combatir con determinación para lograr tus metas.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: La prisión, La esperanza, El encuentro, La muerte

Posibilidades de que te veas envuelta en una ruptura amorosa. Fortaleza ante la adversidad. Te viene una nueva semana para aprovechar el tiempo meditando. Toma un tiempo de soledad para reflexionar sobre tus sentimientos y cómo canalizarlos.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: La gran fortuna, El robo, El trabajo, El viaje

Bendice lo que te da la vida, sea poco o mucho. Planes, tiempo para un cambio, lo necesitas con urgencia. Alguien se aleja de ti haciendo una tregua. Busca a esa persona que te hace feliz, pero no seas tan exigente.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: Buen final en el amor, El juicio, El militar, Sala de estar

Adelante no te detengas, la sensación de fracaso o de frustración en el amor se quita poniéndote en actividad. Sal y disfruta la vida, encerrada en tu cuarto no encontrarás a nadie, a esa persona que verdaderamente puede hacerte feliz.

Si quieres llenar de alegría tu vida, únete a estos signos del zodiaco Son cuatro los signos que más brindan vitalidad a tu vida

Te recomendamos en video: