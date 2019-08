Las parejas tóxicas que puedes formar según tu signo del zodiaco

Quizá tienes una relación particular, de esas que se denominan tóxica y no te das cuenta, es por este motivo que en esta oportunidad te presentamos cuáles son las parejas que se caracterizan por ser las más tóxicas del zodiaco para que prestes atención si estás saliendo estableciendo cercanía con una persona para que te evites situaciones incómodas.

Según el zodiaco estas son las parejas más tóxicas.

Leo y cáncer

Aunque estos dos signos tienen buena química, con el tiempo se pierde y la relación no funciona tanto pues mientras Leo busca sentirse seguro, cáncer buscan una conexión más profunda, entonces siempre hay malos entendidos.

Acuario y capricornio

Aunque quieren ser un equipo no saben acoplarse para el bien común. De hecho, muchas veces están juntos para no sentirse solos, pero eso no les durará mucho tiempo.

Virgo y géminis

Esta pareja tiene muchos sueños, pero a la hora de la realidad las cosas son diferentes y terminan decepcionándose.

Libra y tauro

Aunque se reconocen las cosas malas entre ellos, pero ambos son controladores por lo que quieren tener todo a como ellos quieran y si nadie cede las cosas se complican y terminan haciéndose daño por mantener el control.

