Crean silla anti-insectos para disfrutar de vacaciones al aire libre

Si odias salir al campo por los mosquitos ya crearon el invento perfecto para ti. Una silla anti-insectos, que trae un dosel que sirve de red contra la plaga y te cubrirá de pies a cabeza. Lo único que debes hacer en sentarte, cerrar la malla y disfrutar del paisaje.

La compañía Kelsyus creó esta novedosa silla de campo plegable, que puede soportar hasta 113 kilos de peso. Afirman que el dosel también ofrece más protección solar de hasta 50 UPF, es decir, evita que la luz ultravioleta penetre a través de la tela.

“Dígale adiós a los insectos irritantes que arruinan sus actividades al aire libre con la silla con dosel Kelsyus Original con Bug Guard”, promociona la empresa en Amazon. En la plataforma de compra y venta este artículo se ofrece por 63 dólares.

No solo la malla anti-insectos es atractiva para quienes amen pasar un día en el campo. También tiene un portavasos grande y un dosel patentado con una correa, que se transforma en la bolsa de transporte para usar como manos libres.

