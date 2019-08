Cómo reciclar de manera correcta los dispositivos móviles

Aunque los celulares constituyen una herramienta muy útil en nuestras vidas, también constituye una considerable amenaza para el medio ambiente. El reciclaje se hace cada vez más necesario e indispensable en el campo de los móviles para aminorar así su huella ecológica.

En muchos países la mayor cantidad de metales pesados en los basureros proviene de material tecnológico y además, estos residuos suelen considerarse como “peligrosos”.

Pero muchos no reciclan no porque no quieren hacerlo sino porque no tienen idea de cómo hacerlo. Acá te daremos varias ideas para lograr la meta.

Reciclar dispositivos móviles o celulares

Si el celular tiene menos de 18 meses de uso se considera que todavía tiene vida útil, así que sería un desperdicio echarlo a la basura. ¿Qué hacer? Puedes ponerlo en venta en algún sitio web o llevarlo a un mercado de segunda mano, explica el portal de tecnología Panda Security. De esta forma lo estarás reciclando ya que alguien más le dará uso y no será un desecho más en la basura.

Eso sí, antes de entregarlo en venta asegúrate de haberle limpiado la memoria interna, reiniciado de fábrica y comprobar que no tenga tarjetas SIM o de memoria olvidadas en alguna ranura.

En la ciudad donde te encuentres, busca algún centro que recicle dispositivos tecnológicos para que les den el tratamiento adecuado a los equipos. De hecho, hay programas en los que repotencian los teléfonos que todavía son útiles y los venden a otros consumidores; y cuando el equipo está deteriorado pues entonces quienes reciclan aprovechan los metales preciosos que componen los celulares.

Así mismo, puedes donar el teléfono que ya no uses a alguna organización benéfica que lo necesite y le vaya a sacar más provecho que tú. Así estarás ejercicio una noble acción además del reciclaje.

