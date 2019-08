Huawei revela su nuevo sistema operativo HarmonyOS

Finalmente Huawei presentó su nuevo sistema operativo llamado HarmonyOS. Así el fabricante de teléfonos inteligentes responde ante las sanciones del Gobierno de Estados Unidos, que eventualmente lo dejarían sin acceso a Android.

El director ejecutivo de la división de consumo de Huawei, Richard Yu, presentó el programa en la ciudad de Dongguan (sur de China). “Queremos aportar más armonía al mundo”, comentó el vocero en la rueda de prensa.

That's a wrap on day 1 at #HDC2019 ! Today, 5 of our distinguished guests walked us through 5 keynotes and several exciting announcements – one including the arrival of #HarmonyOS. So don’t look away, there’s more coming tomorrow. pic.twitter.com/eQtsNuJdkT

