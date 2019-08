Así se verá afectada la vida amorosa de cada signo por la luna llena de agosto

El 15 de agosto de 2019 se producirá una luna llena en Acuario ya sí afectará la vida amorosa de cada signo del zodiaco:

Aries

Esta luna llena se tratará mucho de encontrar el equilibrio. Esto no podría ser más cierto cuando se trata de las personas que amas. "Los amigos ahora son una fuente de consuelo, pero tu enamorado puede estar resentido con ellos. Intenta reparar los puentes entre ellos para evitar conflictos", dice la astróloga Lisa Stardust.

Tauro

Urano retrógrado combinado con la luna llena de agosto significa que se están produciendo muchos cambios en la atmósfera astrológica. Con Venus jugando con toda esta conmoción, puede que te sientas un poco perdida. Espera. "Estás más confundida que nunca sobre el amor. Mantén la fe, esta luminaria ofrece claridad hacia los próximos pasos", dice Stardust.

Géminis

Estás sintiendo el amor, Géminis, y no estás dispuesta a contener tus sentimientos. "Haz que se conozcan tus sentimientos. Habla desde el corazón y abraza tus sentimientos", aconseja Stardust.

Cáncer

Pueden surgir emociones ásperas durante esta luna llena relacionada con el amor. Para evitar peleas masivas, no empujes a tu compañero. "Respeta los límites de tu pareja para evitar confrontaciones con ellos".

Leo

La luna llena de agosto ilumina el amor y las áreas no tan brillantes. Pero si una relación lo vale para ti, tendrás energía para resolver cualquier problema. "Estás dando a tu relación todo ahora, luchando por el amor y la aceptación", dice Stardust.

Virgo

Esta luna llena está a favor de tu floreciente romance. "Estás pasando tiempo extra con tu enamorado, lo que los está acercando a los dos", señala Stardust. Cualquier problema que pueda surgir en estas etapas iniciales puede resolverse, si ambos están comprometidos, lo que lleva a una base sólida y saludable para una relación.

Libra

Con Venus tan involucrado en la luna llena de agosto, el amor seguramente estará en la mente. "El amor está en el aire y estás lista para volver a comprometerte con tu relación", dice Stardust.

Escorpión

La luna llena tiene el potencial de proyectar su luz lunar en áreas de tu vida amorosa que no funcionan. ¿Alguna tensión en tu relación? No podrás ignorarlo debajo de estos rayos iluminados, así que no lo hagas.

Sagitario

Quizás el más cómico del zodiaco, tu ingenio agudo siempre está en punto. Pero tal vez te desvió de su punto real. Prepárate para que eso cambie con esta luna llena. "La vida está llena de sorpresas y en este momento te estás sorprendiendo expresando tu verdad a tu pareja", dice Stardust.

Capricornio

Si te has sentido abrumada por la vida amorosa, esta luna puede revivirte. "Estás recuperando tu poder y permitiéndote ser vista bajo esta luminaria".

Acuario

Con Urano retrógrado y todo, el cambio es un tema clave para los próximos meses astrológicos. Puedes sentir eso en tu vida amorosa, Acuario. "Te estás enfocando en tus necesidades de un cambio en las relaciones, lo cual es un cambio para ti", comparte Stardust.

Piscis

Gran parte de esta fase de luna llena se trata de encontrar el equilibrio entre la independencia y la unión. De todos los signos del zodiaco, es posible que sientas más este tema.

