Este albañil sorprende con su increíble parecido con Brad Pitt

View this post on Instagram

Hope you all have fab weekend Im off to Chessington theme park 😁✌🏻 . . . . . . #bradpitt #actor #model #youngbradpitt #bradpittfans #bradpittlookalike #cool #lucky #crazy #selfie #hugoboss #boss #nofilterneeded #scouts #pr #pa #meetandgreet #events #goodlooking #handsome