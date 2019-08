Aerolínea ofrece vuelos gratis a las personas que tengan este apellido

Una particular promoción sirve para que una aerolínea de Colorado, Estados Unidos, celebre su semana verde. Si tu apellido es Green o Greene podrás viajar gratis con Frontier Airlines para cualquier destino, cuyo costo no supere los 400 dólares.

La información fue difundida a través de las redes sociales de la aerolínea, cuyo eslogan publicitario dice que el “vuelo más verde (green, en inglés) de Estados Unidos”. En su cuenta Twitter, Frontier Airlines invita a sus clientes a llenar el formulario, para optar por los vuelos gratis.

We are celebrating our green efforts with the start of Green Week! To kick off, we have a special flight from @DENAirport to @GSPAirport, 7 days of giveaways and if your last name is Green you have the chance to fly for free on 8/13! https://t.co/gQ7h56XdN2 pic.twitter.com/coiZFwDWHX

— Frontier Airlines (@FlyFrontier) August 7, 2019