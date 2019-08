Estos signos del zodiaco pierden el interés fácil cuando están en una relación

Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Significado por el león, los Leo son todo acerca de la valentía y la alabanza. Como dice Dawn, son "dinámicos, teatrales y apasionados", y "[amor] para disfrutar del centro de atención". Y del mismo modo, además de alguien que es igualmente creativo, están buscando un compañero para alabarlos. Si no te estás inclinando también por tu drama (o al menos, firmando el suyo), un Leo 10/10 se desconectará de tu relación.

Solución: haga que un Leo vuelva a sintonizar ayudándolo a encontrar una salida saludable para ese lado "teatral", y que realmente se deleite con él. Los Leo tienden a fomentar relaciones platónicas y románticas que están "inspiradas artísticamente", escribió Dawn. Reserve una clase de pintura y sorbo para una cita nocturna o llévelos a un bar de karaoke.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Si la ausencia de drama hace que el deseo de Leo se detenga, es la falta de juegos mentales lo que aburrirá a un amante de Escorpio. "La evolución es esencial para Escorpio, que utiliza la metamorfosis (moverse entre diferentes tipos de filosofías, estéticas y pasiones artísticas) como una herramienta para la expansión emocional y psíquica", escribió Dawn. Es decir: las ruedas de un Escorpio están girando constantemente.

Solución: siga pasando las pruebas. Si estás interesado en mantener la atención romántica de un Escorpio, Dawn escribió: "tendrás que ser rápido para mantenerte al día … […] Si puedes superar con éxito el proceso de examen de Escorpio, [ellos] finalmente lo harán prepárate para desarrollar una conexión con el alma ". No aguantes a B.S. de alguien solo porque es un Escorpio. Pero traer algo nuevo e intelectualmente (o emocionalmente) emocionante a la mesa es sin duda una forma de mantener a un Escorpio interesado.

Sagitario (22 de noviembre – 22 de diciembre)

Si hay alguna señal que tenga una reputación de ser antiautoritario y flojo en las reglas, es Sagitario. Simbolizada por una flecha que se lanza por el aire, su pasión número uno tiende a viajar y explorar, de todo tipo. "Como arquero astrológico, Sagitario desea una expansión mental, filosófica y espiritual", explicó Dawn. "Y mucha diversión en el camino". Sabrás que un sagitario está aburrido porque se ha desconectado. Pero en lugar de volar por debajo del radar en casa, tienen problemas volando a México para una verdadera aventura y simplemente no te lo dijeron.

Solución: planifique unas vacaciones o una estadía en la que un Sag pueda mostrar su lado atrevido (por ejemplo, a través de puenting o windsurf) y también aprender un poco (recorrido de comida hola caminando).

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Descrito por Dawn como "rebelde" y "excéntrico", los acuarios son los revolucionarios del zodiaco. "Opinados" y "virtuosos", los acuarianos tienen "formas inusuales de conectarse con el mundo". Buscan socios que sean avanzados y que también tengan grandes sueños sobre la sociedad. Si está hablando mucho y no está interesado en las preguntas más grandes que la vida, es una envoltura para la capacidad de atención de un Acuario.

Solución: participe en la lujuria de un Acuario por la innovación o el intercambio de ideas nuevas. Llévelos a un panel sobre un tema político en el que ambos estén interesados, o haga que se desmayen leyendo sus ensayos escolares favoritos desempacando temas sociales.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Y por último, pero no menos importante, es el signo de aire más caluroso y ventoso, Géminis. Son la señal que puede "moverse sin problemas entre grupos de amigos, happy hours y pistas de baile", escribió Dawn. Parte de esto es su encanto. Parte de esto es porque los Géminis prosperan con la atención. Debido a esto, es probable que un Géminis se aburra de las relaciones porque están sopesando constantemente todas sus opciones, y no tienen miedo de decirlo. Del mismo modo, Dawn explicó: "No hay nada que un Géminis desprecia más que el aburrimiento, por eso el gemelo celestial está tan ocupado todo el tiempo".

Solución: Una excursión perfecta sería aquella en la que un Géminis podría sentirse amado, también conocido como el centro de su atención, pero también estimulado socialmente, también conocido como el centro de atención de los demás. Una fiesta sorpresa en la casa con juegos o una salida grupal al barcade para celebrar el último logro de Gemini será el truco.

