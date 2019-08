WhatsApp funcionará sin conexión a internet muy pronto

Una nueva noticia sobre WhatsApp ha llegado y nos ha alegrado la vida. Y es que según el sitio especializado WaBetaInfo, la aplicación funcionará sin necesidad de tener internet.

Así como lo lees, el portal de tecnología ha explicado que "la actualización de WhatsApp consiste en un sistema multi-plataformas que los usuarios aprovecharán para utilizar la app aunque el celular esté apagado".

iPhone, Android y iPadOS serán partícipes en esta nueva red de multi-plataforma, según ha revelado WaBetaInfo.

It's no longer a rumor, it's confirmed.

You will be able to use your WhatsApp account on a lot of devices! ✅

It includes WhatsApp for Windows (UWP, when available), so you can use WhatsApp on your PC if your phone has no connection.

iPhone/Android and iPadOS included 😊 https://t.co/PgNZTnOxlj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 29, 2019