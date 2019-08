4 razones por las que viajar te ayuda a tener éxito en la vida

Viajar estimula tu amor por el aprendizaje y reaviva tus pasiones; te recuerda por qué es tan importante salir de la rutina y aceptar nuevos retos.

Viajamos para aprender: para probar qué comen otras culturas, para entender por qué rezan, en qué creen, cómo nos perciben en otros rincones… Es entendible por qué para muchos, viajar se convierte en una adicción cíclica y constante. Cuanto más viajas, más aprendes y más quieren viajar. cuanto más lo haces, te das cuenta de lo increíblemente grande y, a la vez, sorprendentemente pequeño que es el mundo

Es justo ese amor por el aprendizaje lo que se convierte en una cualidad que los empleadores buscan y quizá uno de los secretos para destacar en lo que sea que hagas con tu carrera.

Viajar mantiene tu mente abierta.

El mundo es un lugar maravillosamente diverso: no hay dos países exactamente iguales. Visitar países extranjeros lo expondrá a una variedad de diferentes idiomas, costumbres, cocinas y normas sociales. Viajar te cambia. Cualquiera que haya estado en el extranjero durante un período prolongado de tiempo y vuelva a un choque cultural inverso, al darse cuenta de que nada ni nadie ha cambiado. Sin embargo, recibirás los cambios con mayor facilidad y apertura. Podrás ver las cosas con otra perspectiva y ofrecer segundas miradas.

Puedes abrir puertas que no esperas

Salir de su zona de confort puede proporcionar inspiración, conciencia e ideas que probablemente no considerarías si continuara siguiendo la misma rutina en el mismo lugar, día tras día. Por supuesto, no todas las personas que viajan al extranjero volverán a casa y encontrarán una organización tremendamente exitosa o la persona que les dará las llaves de su emporio pero sí tendrás más oportunidades de encontrar nuevas personas y congeniar con nuevas ideas. Podrás pensar en nuevas formas de abordar viejos problemas, hacer un nuevo contacto comercial o aprender sobre una nueva carrera profesional que no estaba en su radar.

Puede ayudarte a aprender un idioma

Vagar en una nueva ciudad o cultura es una forma casi segura de aprender un idioma. Hay otras formas de aprender un idioma, por ejemplo, clases tradicionales o recursos en línea, pero la mejor y más efectiva forma de dominar un nuevo idioma es ponerse en una situación en la que tiene que usarlo constantemente en sus interacciones diarias.

Las habilidades lingüísticas aún pueden beneficiar tu carrera. Por ejemplo, si puedes hablar más de un idioma, puedes evitar que tu empresa tenga que contratar un traductor para las reuniones o realización de contenidos globales. Cada vez será más importante saber más idiomas para colaborar y desarrollar asociaciones importantes entre países.

Además, viajar es bueno para tu salud.

—Lo que significa que tendrás un mejor desempeño en lo que hagas. Unas vacaciones para hacer las cosas que amamos promueven un renovado sentido de propósito fuera de la oficina, dan tiempo para rituales de autocuidado que de otra manera se descuidarían, como dormir muy necesario y alivia el estrés, lo que reduce el riesgo de desarrollar riesgos para la salud mental y física con el tiempo efectivo.

