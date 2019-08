Oriana Marzoli recibe críticas por fotografía en bikini: "Con las cirugías cualquiera está así"

Hace unos días, la exparticipante de Doble Tentación Oriana Marzoli recibió fuertes críticas debido a una imagen en la que aparece luciendo una imagen muy distinta a la usual. Los usuarios de redes sociales la acusaron de abusar de las cirugías y apuntaron a un posible uso de bótox en su rostro. Otros, incluso la compararon con la modelo Gala Caldirola, con quien mantuvo una tensa relación durante su paso por el reality de Mega. Según observaron, lucía muy similar a la española.

Ahora, Oriana Marzoli volvió a estar en el centro de la polémica debido a un nuevo registro que compartió, en el que aparece luciendo su cuerpo en bikini. Esto provocó opiniones divididas en torno a su figura, ya que mientras algunos aplaudieron su excelente estado físico, otros señalaron que son los efectos de tantas intervenciones estéticas.

"Con las cirugías cualquiera está así", señaló una persona. "Normal que tenga cuerpazo la medio metro, si todo lo que tiene es operado jajaja", expresó otra. Sin embargo, no todo fueron malos comentarios, ya que algunos de sus fanáticos salieron en su defensa. "Lo malo de las que critican, es que ni con cirugía se verán como tú. Me encantas", dijo un usuario. "Qué guapísimaaaaaaaa eres Oriana. Me encanta y te queda muy bien el bikini. Me gusta, Tigresa", señaló otra mujer.

