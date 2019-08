Esta es la lección de vida que aprenderá Piscis en agosto

Agosto será un mes sorprendente para Piscis, estará lleno de retos y aprendizaje. Conoce un poco más de todo lo que trae para ti este mes y aprovecha todo lo bueno que el universo abre.

Este mes los nacidos bajo el signo de Piscis aprenderán cosas que son muy importantes en la vida, lecciones que se te van a quedar marcadas para siempre en tu corazón, lecciones que van a ayudarte a salir hacia delante.

Dejarás atrás las tormentas, las indecisiones y el panorama se verá más claro. Verás la calma y entenderás que en la vida no todo es malo, que son momentos.

El destino va a demostrarte que tiene algo bueno preparado para ti y eso va a hacer que tu estado de ánimo cambie por completo. Las buenas vibras se irán apoderando de tus días y se instalarán para ayudarte a alcanzar lo que tienes planificado. En definitiva, agosto tendrá la oportunidad de ser un gran mes para ti.

Tu calma te permitirá resolver problemas que no podías enfrentar y cerrarás ciclos que venías arrastrando por temor.

En agosto aprenderás a decir que no y a sacar tu genio a la luz para demostrarles a esas personas que tú también sabes ser malo. Algo muy importante en este mes Piscis es que aprenderás a dejarte más llevar y a no ponerte tantos límites, vencerás el miedo y todo aquello que no te deja fluir.

Este mes saca toda tu garra a la luz y demuéstrale al mundo quién eres. Déjate llevar por lo que sientes, por el momento, por la intuición. No te quedes con las ganas de. Este mes aprenderás a ser más rebelde que nunca y a vivir la vida desde el corazón.

